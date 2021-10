Sus padres están devastados y piden justicia

María Gladys y Juan Muñoz, los padres de Andrés, lo vieron por última vez hace un mes en su cumpleaños numero 23, la madre nos comentó que era un joven muy alegre. “Él todo era chistes, bromas, él me hacía reír todo el tiempo con sus payasadas”, dijo Gladys. El padre de Andrés, Juan Muñoz, pide a toda la comunidad que si tienen alguna pista sobre el caso, que se comuniquen de inmediato con las autoridades.

“Simplemente le pedimos a todo el mundo porque había demasiada gente a la salida de ese local, toda esta gente que pueda tener algún material que pueda aportar, que lo manden directamente a la policía, inclusive la policía ha dicho que anónimamente pueden mandarlo, no tienen que comprometerse con nada”, dijo Muñoz. “Cualquier dato que sepas, cualquier cosa, todo esto ayuda porque estos delincuentes tienen que pagar, ellos tienen que pagar esto, porque esto no puede quedar impune, no sólo por mi hijo, sino por muchas muertes que no se sabe nada, ni qué pasó, ni dónde y sigue pasando, sigue pasando”, dijo Ramírez. Esta familia está sufriendo una gran tragedia y todos aquellos que deseen aportar su granito de arena, ingresando al GoFundMe de Andrés Muñoz funeral para hacer sus donaciones de los gastos funerarios.