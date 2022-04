Fue a través de su cuenta de Instagram donde el artista de la Republica Dominicana, realizó un post en el cual preocupó a sus fans. Cabe mencionar que ya tenía algunos días que el actor de 80 años de edad no había realizado ninguna publicación en su perfil, según portal de Las Estrellas .

“Tiene una condición que su medula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita esta muy baja se hemoglobina y necesita esa transfusión para establecerse un poco”, dijo su esposa. Hasta el momento no se ha revelado si Andrés se encuentra hospitalizado por la misma situación.

Inmediatamente los internautas no se hicieron esperar y reaccionaron al post del artista enviando sus buenas vibras para que el dominicano pueda salir de la situación en la que se encuentra: “Que te recuperes muy pronto Andrés Dios te bendiga saludos desde Argentina”, dijo un seguidor.

Jenni Rivera lo invitó a su concierto

El portal ‘La Opinión’ rescata las declaraciones de Andrés García sobre Jenni Rivera: “Ella era un encanto, y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, allá en Los Ángeles”, comentó el actor de telenovelas en su video.

Después de esto confesó que había sido la misma Jenni Rivera quien lo invitó a su concierto: “Ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, creo que le dijeron: ‘está Andrés García en el hotel’. Estaba a cinco minutos en autobús en el mismo cerro”. Archivado como: Andrés García hospitalizado