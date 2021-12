Andrés García revela lo inesperado de Jenni Rivera

¿Estuvo saliendo con La Diva de la Banda?

Admite que Jenni siempre le pareció una mujer muy sexy ¿Tuvieron una relación sentimental? El actor Andrés García, sorprendió en plena entrevista al revelar que la Diva de la Banda, Jenni Rivera le dedicó un sinfín de canciones durante su última presentación en Los Ángeles y confesó que ‘La Gran Señora’ siempre le pareció una mujer muy sexy. Andrés García en su momento, fue uno de los hombres más codiciados y guapos del medio artístico mexicano, y es que debido a su personalidad y galantería logró ganarse el corazón de miles de mexicanas y extranjeras, sin embargo hubo una a la que consideró como de las “más hermosas”. Andrés Garcia revela lo inesperado de Jenni Rivera Durante una entrevista para su canal de YouTube, el actor de cine mexicano habló de sus múltiples películas, las cuales realizó durante toda su carrera y lo catapultó entre los mejores de su década, entre ellas se destacaron: ‘Chanoc, Memorias de un visitador, Bermudas, La cueva de los tiburones’ y muchísimas producciones más. Sin embargo lo que más llamó la atención fue cuando al actor le cuestionaron si había conocido a La Gran Diva de la banda, a lo que él sin tapujo alguno admitió que Jenni Rivera era sin duda una de las mujeres más sexys y bastante talentosas que había conocido.

¿Se le alborotaron las hormonas con Jenni Rivera? En su video, el actor de ya 80 años confesó si había sido cierto que había sostenido una relación con la cantante de música de banda, sorprendiendo a sus miles de seguidores con la respuesta. Durante su respuesta, el actor la describió como una gran mujer, además de admitir que ella le dedicó un sinfín de canciones. Andrés García contó que acompañó a La Gran Diva en el último concierto que dio en Los Ángeles, esto debido a que había sido la misma Jenni Rivera quien lo había invitado personalmente y fue ahí en donde dijo “se le alborotaron las hormonas” al hombre.

Fue la misma Jenni Rivera quien invitó a Andrés García a su concierto El portal ‘La Opinión’ rescata las declaraciones de Andrés García sobre Jenni Rivera: “Ella era un encanto, y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, allá en Los Ángeles”, comentó el actor de telenovelas en su video. Después de esto confesó que había sido la misma Jenni Rivera quien lo invitó a su concierto: “Ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, creo que le dijeron: ‘está Andrés García en el hotel’. Estaba a cinco minutos en autobús en el mismo cerro”.

¿Jenni Rivera le dedicó canciones a Andrés García? Tras estas declaraciones, Andrés García reveló algo bastante sorprendente sobre Jenni Rivera, comentando entre todas ella era una de las mujeres más sexys que había conocido, además de revelar que la misma Diva “lo puso en aprietos” cuando le dedicó varias de sus canciones: “Fui (al concierto) y se portó maravilloso, me dedicó canciones. Era una mujer muy sexy aunque estaba llenita, era una mujer muy sexy, con un gran encanto. A mí hasta me dio pena todas las canciones que me dedicó, ya se me estaba alborotando la hormona, pero ahí tenía novio o marido, también me lo presentó”, explicó.

¿Andrés García y Jenni Rivera tuvieron una relación? Para finalizar vino la pregunta más importante de este apartado de su video, el cual duró aproximadamente media hora, y es que le preguntaron al guapo actor de telenovelas y de cine mexicano si había sostenido una relación con La Diva de la Banda, a lo que Andrés García respondió: “No, no hubo chance. Que Dios la tenga en su gloria”, finalizó. Cabe destacar que fue en diciembre de 2012 cuando se dio a conocer la lamentable muerte de Jenni Rivera, esto después de que su avión se estrellara a los pocos minutos de haber iniciado el vuelo, provocando la muerte no solo de ella, sino también de todos los tripulantes. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Juan Rivera comparte videos nunca vistos del lugar donde murió Jenni Rivera Como bien se mencionó con anterioridad, fue el pasado 9 de diciembre se cumplieron 9 años del trágico accidente que le arrebató la vida a la intérprete Jenni Rivera, y como parte de su aniversario luctuoso, el hermano menor de la cantante, Juan Rivera, compartió una serie de videos inéditos del lugar donde falleció su hermana. “No ha sido nada fácil, ha sido muy DIFÍCIL estos 9 años. Y recordar así cuando la familia fuimos a Iturbide, lugar donde estaba mi hermana @jennirivera me ha hecho recordar sentimientos que aún guardo. Les comparto este material inédito que espero disfruten hoy… recordando a Jenni Rivera”, compartió Juan en Instagram.

Así recordó Juan Rivera a su hermana El video comienza con un clip de Rosie Rivera, hermana de Jenni, quien aun con su embarazo se ve como camina cuesta arriba hacia el lugar donde cayo el avión en el que viajaba la interprete de “Inolvidable”. “7 meses de embarazo eh, y ahí va, porque quiere ir al lugar donde Jenni tuvo su accidente”, narra Juan. “Veo de nuevo el video y me parte el alma ver cómo hemos sufrido todo este proceso. El dolor de mi madre y el de mi hermanita @rosierivera me destroza. Sobre todo me siento con el deber y la obligación de seguir cuidando siempre de ellas”, escribió en otra de las publicaciones.

Videos inéditos del lugar donde murió La Gran Diva El cantante compartió en sus historias de Instagram un link de su canal de YouTube, en donde se puede ver el video completo del viaje que realizó la familia hasta Monterrey, para posteriormente llegar hasta el rancho Tejocote Ejido La Colorada Iturbide. “Estamos viajando para Monterrey… para visitar la tierra sagrada. Es como un lugar santo”, mencionan Jacqie y Rosie Rivera, hija y hermana de la fallecida cantante, respectivamente haciendo alusión al lugar donde se encuentra la cruz dedicada a Jenni.

La familia viajo hasta Iturbide Después de abandonar el avión, se muestra como la familia Rivera llega hasta Iturbide, donde amablemente fueron recibidos por una mujer de la comunidad que se prestó para guiarlos hasta llegar a su destino. Sorpresivamente, la camioneta en la que se trasportaban los Rivera, sufre algunas fallas que los obliga a caminar. “Parece que la troca se calentó, es que esta duro subir para acá”, mencionó Juan, mientras que la mujer que los guiaba les explicó que aun quedaba un buen tramo por recorrer y que tardarían más de un hora en llegar a pie hasta el lugar.

¿No fue un accidente? Los seguidores de la Diva de la Banda, expresaron su sorpresa al escuchar una fuerte revelación de la mujer que conducía a la familia hasta el lugar del accidente, pues explicó que unos granjeros pudieron ver como otro avión se aproximaba para disparar en el que viajaba la cantante. “Atrás del avión venía otro, entonces estas personas vieron que le disparaban… era una avioneta pero más chica y ellos vieron como le lanzaron algo, se escuchó… más o menos como a esa hora, como a las 3:50, es que ellos son muy madrugadores. Yo se lo platico porque usted es su hermano”, confesó la mujer.