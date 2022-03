“Y el sorteo será el viernes por la tarde, aquí por la mañana, en gran parte de los Estados Unidos. Mediodía en el este. Así que, no se cruzan y estaremos todos muy atentos a lo que yo siempre digo. Es el día más importante de cada Mundial, antes de que ruede la pelota, que es el sorteo de grupos, no sólo por los grupos, sino que porque los equipos ese día también van a conocer el camino para llegar lo más lejos posible.

“Aquí estamos en Doha, Qatar, palpitando lo que será el sorteo del Mundial el próximo viernes y luego el Mundial. Si, el Congreso de mañana, el Congreso va a ser mañana por la tarde. No hay realmente puntos importantes, porque el más importante que iban a tocar ya no está en la agenda, que era el tema del Mundial cada dos años”.

¿ Qué es lo que has aprendido a través de los años o con qué sorpresas a veces te llevas?

“También uno está a la expectativa de saber en qué momento se pueden llegar a cruzar. O sea, si México avanza, ojalá que no se crucen con Estados Unidos y con Brasil, como pasó en el Mundial pasado en el primer partido de eliminación directa. Entonces uno está siempre a la expectativa no solo de los grupos, sino del camino”.

“Más allá de la fase de grupos, sabiendo que los equipos de una misma región, salvo Europa, no pueden estar agrupados en el mismo sector. Es decir, que no pueden haber dos equipos de Conmebol o no pueden haber dos equipos de Concacaf en el mismo grupo, si de Europa, porque son demasiados y es inevitable no hacerlo. Pero al margen de los cuatro equipos que caen y que se sortean, es saber haber, ojalá que Argentina caiga en el A y Brasil en el H, así no se cruzan hasta una eventual final”. Archivado como: Andrés Cantor sorteo mundial