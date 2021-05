El último festival de una época

“En el Vive Latino yo estaba arriba del escenario cuando me di cuenta que estaba cantando en el último festival de una época”, dijo Calamaro durante la entrevista. “Se me puso la piel de pollo. Lo quise compartir y fue bonito sentir que formábamos parte de algo irrepetible”. Todavía tiene fechas pendientes de su gira “Cargar la suerte” que no pudo concretar el año pasado y que incluía presentaciones en Monterrey, México; París; Londres y Madrid.

“Estamos esperando hacer lo que no pudimos”, dijo. “No me parece que haya sido normal nada de lo que vivimos este último año y medio. No me creo nada que digan por televisión de verdad, soy un escéptico, soy insumiso”. Pero, aclara: “No tengo ningún problema en vacunarme. No tengo miedo a la vacuna, ni al dentista”. No especificó si él ya se vacunó.