Los detectives encontraron el cuerpo de Smith en el techo de un cobertizo afuera de la ventana del departamento de Andreas Erazo horas después de la desaparición de la pequeña, quien fue hallada envuelta en una funda de futón y atada con cables de computadora, detalló New Jersey 101.5.

Andreas Erazo, quien cumple cadena perpetua por la violación y el asesinato de Abbiegail Smith, de 11 años, podrá retirar su declaración de culpabilidad luego de que un panel de apelación dijera que la policía violó sus derechos Miranda, informó New Jersey 101.5 el lunes 28 de marzo.

El interrogatorio duró casi una hora y media sin que los detectives le leyeran sus derechos Miranda. Luego, los detectives le hicieron preguntas al sospechoso sobre su día y sus antecedentes, que revelaron su historial de problemas de salud mental e intento de suicidio, detalló New Jersey 101.5.

La decisión establece que los detectives interrogaron a Andreas Erazo dos veces, pero solo le leyeron sus derechos Miranda en la segunda entrevista. En su primer interrogatorio no grabado, dos detectives le dijeron a Andreas Erazo, quien en ese momento tenía 18 años, que simplemente estaba ayudando en la investigación de una persona desaparecida.

Según New Jersey 101.5, la corte de apelaciones encontró que esta promesa socavaba la advertencia Miranda anterior. Y aunque el tribunal de primera instancia consideró que se trataba de dos entrevistas separadas, la decisión de la apelación establece que la segunda fue una continuación de la primera, y agregó que los detectives “explotaron la información en la primera para extraer una confesión en la segunda”.

¿Detectives usaron tácticas para buscar confesión de Andreas Erazo?

Y la decisión va más allá, diciendo que los detectives atacaron a Andreas Erazo con estas tácticas debido a su “edad, falta de educación secundaria, experiencia mínima con el sistema de justicia penal y sus problemas de salud mental, así como las muchas horas que ya pasó seguro adentro de la estación de policía”.

La decisión le otorga ahora a Andreas Erazo la capacidad de retirar su declaración de culpabilidad, y su confesión no sería admisible en la corte para un nuevo juicio o declaración de culpabilidad, expuso New Jersey 101.5. Pero la Oficina del Fiscal del Condado de Monmouth no está de acuerdo con la decisión de la corte de apelaciones.