En el portal también se pueden leer varias de las condiciones que los certámenes como el Miss Universo tiene, entre los que más se destacan son: No estar casada durante el año de reinado, ni haber contraído matrimonio antes de ello, también no hacer intervenciones quirúrgicas para tener competiciones “justas”.

“Cada quien decide cómo manejar su vida privada” La Miss Universo responde a críticas

Ante este comentario, nadie pensó que sería la misma Miss Universo, Andrea Meza, quien terminaría constando el comentario de esta seguidora, pero cuando lo hizo dio un importante mensaje hacia otras mujeres y reafirmó que ella no era diferente a las demás, solo por la corona, y que en su vida privada cada quién podría hacer lo que quisiera, sin que los demás tengan derecho de juzgarla.

“Cada quién decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ‘distraída’. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, fue parte del mensaje que dejó, poniendo en claro su postura ante esos ideales.