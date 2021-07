La chica nunca se imaginó que la reina de belleza terminaría contestándole su comentario, ni mucho menos lo mediático que se convertiría la respuesta otorgada, lo que una vez más demuestra que no se dejará ante nadie y sobre todo, que es una mujer real no muy diferente a cualquiera que se desempeñe en otros papeles diferentes al de un certamen de belleza. Archivado como: Andrea Meza calla críticas.

Andrea Meza calla críticas: “Cada quién decide cómo manejar su vida privada”

Nadie pensó que la ingeniero en software terminaría contestando el comentario de esta seguidora en particular, pero cuando lo hizo dio un importante mensaje hacia otras mujeres y reafirmó que ella no era diferente a las demás y que en su vida privada cada quién podría hacer lo que quisiera, sin que los demás tengan derecho de juzgarla.

“Cada quién decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ‘distraída’. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, fue parte del mensaje que dejó la joven de 26 años, dejando en claro la postura ante esos ideales.