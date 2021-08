Ante esto, cabe destacar que la guapa mexicana no solo se ha destacado por su inigualable belleza y porte, ya que la mujer de 27 años presumió también sus dotes artísticos, mismos que compartió a través de sus redes sociales, en donde aparecía cantando una canción del mexicano, Christian Nodal.

“Cantas mejor que muchas”; Andrea Meza aparece ‘cantándole’ a Christian Nodal y seguidores le advierten de Belinda

Esto desató un sin fin de revuelo, ya que muchos comentaban que ella cantaba ‘como los mismos ángeles’, mientras que muchos usuarios mal intencionados comentaban que ella cantaba incluso mejor que muchos artistas que se dedican a esto, confesando que debería de lanzar un dueto con Christian Nodal:

"Bella, me encantan las reinas con talento, para callar bocas", "Canta mejor que muchas que son dizque cantantes", "Que bella voz y muy guapa", "Que voz tan hermosa tienes", "Aparte de hermosa, cantas bien bonito, ¿hay algo que no hagas bien?, "Que bonito cantas chica, y no es envidia".