El actor mexicano confiesa que se libró de morir en varias ocasiones

También el actor mexicano Toño Mauri concedió una entrevista a El Gordo y la Flaca, donde confesó que se libró de morir en varias ocasiones. La publicación está disponible en las redes sociales del programa.

Con un aspecto muy diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores, y muy conmovido, compartió sobre cómo su fe en Dios lo ayudó a salir adelante.

“He estado en algo que pudiera haber padecido un sueño, pero no, es una realidad, y estoy muy contento de estar aquí pudiéndolo contar”, expresó el actor mexicano haciendo un esfuerzo considerable para hablar.

“Le pedí a mi esposa que me llevara al hospital porque no me sentía bien, la temperatura era muy alta y yo sentía que algo no estaba bien. El Dr Juan Rivera me ayudó a la entrada del hospital a estar en contacto con los doctores, pero yo pensé que esa noche iba a salir, iba a regresar a mi casa con mi familia y no fue así, ahí empezó todo”.

Ventaneando también publicó un video del actor.