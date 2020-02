Página

Andrea Legarreta viajó a China y ahora dicen que puede ser portadora del coronavirus

La conductora de Hoy aclaró de una vez por todas la polémica

Legarreta habló sobre presunto altercado en elevador

Andrea Legarreta negó tajantemente, ante diversos medios de comunicación, ser portadora del coronavirus, esto luego de las especulaciones que se generaron tras la visita de su familia y ella a China, durante las vacaciones de fin de año.

“Si es absurdo, es un absurdo, que te digo, sino te sientes mal, sino paso nada, pues no pasó nada, o sea es como si ves que veníamos viajando, vienen muchísimos chinos en el avión y no por eso nos ‘apanicamos’. ¿Es como un poco de ignorancia no?”, comentó la conductora sobre estas versiones.

La conductora de Hoy, también’ aseguró que su familia y ella tomaron las precauciones necesarias para evitar cualquier contagio.

“El otro día estaba viendo que sacaron un producto que se inyecta, que no es nuevo, y enseñaron que el producto también mata el coronavirus, entonces no es nuevo, a lo mejor de pronto no se deciden, la verdad tomamos precauciones… hacemos lo debido”, comentó.

La enfermedad, que tiene en riesgo a China y a todo el mundo desde diciembre de 2019, se extendió a 20 lugares fuera del país asiático, como Estados Unidos, Francia o Canadá, por lo que México ya se encuentra en alerta.

Andrea Legarreta coronavirus: aclara toda la polémica

De acuerdo a información de Telemundo, se registran fuera y dentro de China, 490 muertes causadas por el coronavirus y más de 24 mil contagios. Varios países han implementado controles sanitarios para evitar que se extienda la enfermedad.

Según datos de CNN en español, los centros de Salud de Estados Unidos registran hasta la fecha, 11 personas infectadas y se investigan 120 casos. Mientras que en México, se han descartado todos los casos sospechosos.

Sobre las acusaciones de haber ofendido a unas personas durante un altercado en un elevador ubicado en una plaza comercial, Legarreta negó las afirmaciones.

“Es una mentira, es una mentira absoluta, quien me conoce sabe que lo que menos tengo es eso, ve, ahorita lo que más quiero es irme y no me atrevo a decirles que ya, cuando eres una persona publica tienes que ser muy cuidadoso”.

Y explicó que ella es un ejemplo para sus hijas. “A veces tienes que tolerar muchas cosas de más y yo cuando vengo con mis hijas generalmente estoy con ellas… no puedo ser un mal ejemplo para ellas”.

En la entrevista publicada también en el canal de Youtube Eden Dorantes Oficial, varios usuarios notaron la molestia de Legarreta al dar la entrevista.

“Andrea estaba de mal humor no tenía ganas de que la entrevistaran pero nada le costaba pararse bien a dar la entrevista , luego como que se ve cachetona y en las fotos de Instagram se ve muy delgada y bien… lo que hace el Photoshop…”.

“Que pesada la tipa, y no es que no tenga derecho de estar de malas pero vamos a que en el programa de Hoy es la más linda del mundo, entonces que no salga con que es la más alivianada del mundo porque no lo es”.