Andrea Legarreta le manda mensaje a Galilea Montijo

Consuelo Duval no se queda atrás y manda apoyo a la conductora

Seguidores se le van con todo a las conductoras Le dan su apoyo incondicional. Tras el momento tan complicado por el que está pasando la conductora Galilea Montijo, todo esto después de que fuera vinculada de tener lapsos con el narcotráfico y hasta con Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia, sus compañeras de trabajo Andrea Legarreta y Consuelo Duval no se quisieron quedar atrás y le mandan mensaje de apoyo. Vaya que las cosas no pintan nada bien para la conductora jalisciense Galilea Montijo, y es que después de haber pasado por una difícil situación de salud y que una de sus amigas más cercanas se encuentre prófuga de la justicia, como lo es Inés Gómez Mont, todo parece indicar que las cosas empeoraron un poco más para ella. VINCULAN A GALILEA MONTIJO CON UN NARCO Fue el pasado 27 de noviembre cuando se dio a conocer a través del programa de ‘Ventaneando’ que la periodista mexicana, Anabel Hernández, incluyó a Galilea Montijo en su libro ‘Emma y las novias del narco’, en donde escribió que la tapatía había sostenido un romance con un famoso narcotraficante. Este presunto amorío fue con el capo Arturo Beltrán Leyva, conocido como ‘El Barbas’, y a pesar de que el libro no ha salido a la venta, sí se dio a conocer que el nombre de la tapatía veía ahí. Ante la Montijo comentó lo siguiente: “Es muy triste escuchar que vengan estos rumores, ya investigué viene en un canal de YouTube esta parte del libro, el día que salga el libro pues ya tomaré yo acciones legales”, comentó.

GALILEA MONTIJO MANDA MENSAJE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y es que, a pesar de que en ese momento Galilea Montijo se encontraba bastante segura con sus declaraciones, las cosas dieron un giro inesperado cuando a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora publicara una grabación, en donde aparecía llorando. En el breve clip, ella declaró que siempre había estado envuelta en la polémica y rumores, sin embargo, esta situación había tocado su límite, y aseguró que siempre había sido una mujer trabajadora, rompiendo en llanto al afirmar que nada de lo que decían de ella era verdad.

ANDREA LEGARRETA LE MANDA MENSAJE DE APOYO A GALILEA MONTIJO Ante esta situación tan difícil para ella, diversas celebridades del mundo del espectáculo mexicano decidieron unirse, y a través de sus redes sociales le comenzaron a mandar varios mensajes de apoyo a Galilea Montijo, asegurando que nunca estaría sola. Las primeras en pronunciarse fue la también conductora mexicana, Andrea Legarreta, con quien comparte el programa ‘Hoy’ de Televisa y también la comediante y actriz mexicana Consuelo Duval, quienes no se quedaron calladas y le dieron todo su apoyo incondicional a Galilea Montijo.

A TRAVÉS DE SU MENSAJE, ANDREA LEGARRETA LE DA TODO SU APOYO Mediante la cuenta oficial de Instagram, Andrea Legarreta decidió mandar un mensaje de apoyo para su fiel amiga, colocando una tierna postal en donde ambas aparecían sonriendo mientras se daban un cálido abrazo y presumían ambas una gran sonrisa frente a la cámara. Al pie de imagen, la cual ya cuenta con más de 128 mil me gusta, la conductora colocó lo siguiente: “Oye bonita: Te amo, aquí estoy para ti, #siempre” comentó, agregándole un corazón rojo y varios destellos, mientras etiquetaba a la conductora. Cabe destacar que ambas son grandes compañeras desde que hace muchos años tomaron la batuta en la conducción del programa matutino ‘Hoy’.

CONSUELO DUVAL NO SE QUEDA ATRÁS Y LE DEJA BELLAS PALABRAS A LA CONDUCTORA A TRAVÉS DE UN MENSAJE Por otro lado, otra de las personalidades que también decidieron mostrarle su apoyo a Galilea Montijo fue Consuelo Duval, quien al igual que Andrea Legarreta, decidió colgar un tierno mensaje para ella, acompañada de una fotografía solamente de la conductora: “La lengua no tiene hueso, sin embargo puede romper un corazón. No se rompa mi Gali. Que los oídos de quienes te amamos se vuelven sordos si alguien habla mal de ti. Somos más los que te amamos y te admiramos. Mujer ching*na”, fueron las palabras que la mexicana le colocó a la tapatía.

TRAS MENSAJE, COMIENZAN A ATACARLAS EN REDES SOCIALES Lamentablemente muchos de estos mensajes no fueron muy bien vistos por varios seguidores del programa Chisme No Like, ya que tras recoger el texto que le escribió Andrea Legarreta a Galilea, en donde le mostraba todo su apoyo, usuarios se dejaron ir con todo en contra de ellas: “Que no le rasque la Andrea, porque por ahí también le salen trapitos”, “Ahora sí muy espantadas, pero cuando se burlan de otra compañera ahí las puras risas”, “¿Y por qué por redes sociales? Se ven a diario, tienen sus números, o sea, que ganas de figurar y llamar la atención”, “Ay manita, ni cómo ayudarte, Anabel Hernández es una gran periodista, intachable”, fueron otros de los comentarios que se podían leer. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ

DA LA CARA TRAS SER REÑALADA DE HABER TENIDO UN ROMANCE CON UN NARCOTRAFICANTE MEXICANO Cómo se mencionó con anterioridad, Galilea Montijo fue señalada por tener un presunto amorío con el capo Arturo Beltrán Leyva, ante esto la tapatía no pudo más y a través de sus redes sociales dio la cara por un medio de un video donde aparece devastada y llorando: “Me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional, y ante todo, de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo”, comentó entre lágrimas la conductora mexicana.

“HE SACADO ADELANTE A MIS PADRES Y A MIS HERMANOS” Después de confesar que con “gran orgullo” ha podido sacar adelante a sus padres y a sus hermanos, la conductora mexicana Galilea Montijo compartió que ahora tiene una familia a la cual cuidar y proteger, así como un lugar en el medio de la cultura del esfuerzo. Aún habría más… “Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa a la que trabajo y me ha dado tanto”, expresó.

NO PUEDE DEJAR DE LLORAR De nueva cuenta, Galilea Montijo, de quien se dijo que dejaría el programa Hoy, mencionó a su esposo, Fernando Reina Iglesias, para aclarar que él nunca ha sido suplente del diputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case en el Congreso de la Ciudad de México, así como en ningún otro congreso. “Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapan porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Él ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario”, comentó entre lágrimas.

HACE INESPERADA PETICIÓN Por último, la conductora mexicana, quien hace unas semanas sufrió la muerte de su padre a consecuencia del coronavirus, pidió, y suplicó, que paren los ataques a su persona que ha sufrido por tantos años: “Yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo”. “Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida, una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años”, dijo muy dolida. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.