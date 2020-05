La conductora mexicana llora en pleno programa en vivo

Andrea Legarreta recuerda a su mamá en “Canta la palabra”

Por su parte, su esposo Erik Rubín, responde petición de su exnovia Thalía

Vaya drama. Luego de que la conductora mexicana Andrea Legarreta llorara en pleno programa en vivo, su esposo, el cantante Erik Rubín, responde petición de su exnovia Thalía en Tik Tok.

En primer lugar, en el canal oficial de YouTube de “Hoy”, se puede ver un video en el que los conductores del programa participan en la dinámica “Canta la palabra”, y ahí, Andrea Legarreta rompió en llanto al recordar a su mamá.

Con más de 80 mil vistas hasta el momento, en esta publicación se ve a la conductora Galilea Montijo cantar desde su casa el tema “Hoy tengo que decirte mamá”, en lugar de “Hoy tengo que decirte papá”, del grupo Timbiriche.

Por su parte, la conductora Marisol González interpretó el tema “Yo quiero chupar” del grupo Súper Lamas.

Y en el duelo de Andreas, Andrea Escalona contra Andrea Legarreta, la primera sorprendió al llegar con mariachi a interpretar un tema dedicado a su mamá, Magda Rodríguez, productora de “Hoy”.

En el turno de Andrea Legarreta, comenzó a cantar: “Que alegría da, decir mamá, sintiendo las palabras de emoción, puedo presumir…”, y en ese momento, la esposa de Erik Rubín no puede más y deja de cantar para decir: “Ay, mi Chabelita, es que te extraño”.

Cuando intenta seguir con la canción, se ve a una Andrea Legarreta muy emocionada y llorando. Llega un momento en que pide el apoyo de sus compañeros para cantar juntos: “Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti”.

Andrea Legarreta deja de cantar para mandar un emotivo mensaje: “Mamá, te amo con todo mi corazón”, recibiendo el aplauso de sus compañeros y de los integrantes del staff del programa.

Ya en su lugar, Andrea Legarreta no podía ocultar su emoción, aunque la dinámica siguió con el duelo entre Paul Stanley y Jorge “El Burro” Van Rankin.

Usuarios quedaron conmovidos con la dedicatoria de Andrea Legarreta a su mamá y así se expresaron: “Me hiciste llorar, Andrea, felicidades a todas nuestras mamis y que no podemos estar junto a ellas por esta contingencia“, “Pensé que yo era la única que se le salieron las lágrimas de escuchar la canción, nos transmitió el sentimiento”, “Me hizo llorar, pero lo bueno que tiene a sus hijas”.

Una internauta le mandó un mensaje a la esposa de Erik Rubín: “Andy Legarreta, gracias a Dios tienes a tu mamá y posiblemente la veas en un mes. Un día como hoy, cumple mi mami 8 años que se fue y parece que fue ayer, la extraño mucho”.

“Fuerte abrazo, Andrea, te queremos mucho, besitos”, “Me hizo llorar, sobre todo que amo a mi madre y vivo muy lejos de ella”, “Me hiciste llorar con tu canto, me acordé de todo lo que he vivido con mi mamá y me entró el sentimiento”, “Me hiciste llorar, mi Andy, tienes unos sentimientos muy hermosos”, se puede leer en más comentarios.

