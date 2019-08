Página

1 de 4

Andrea Legarreta decidió copiarle a JLo su peculiar estilo para acudir a entrenar

Acompañada de sus hijas y sobrina, la conductora de ‘Hoy’ portó unos sexys leggins

La mexicana se robó la mirada de todos con su trasero

Como si se tratara de una fiebre por lucir más sensual que nunca en ropa deportiva, los leggins se han vuelto la prenda predilecta de las celebridades femeninas para entrenar rutinas de ejercicio, pero sobretodo para resaltar piernas y trasero, pues en esta ocasión Andrea Legarreta le copió el estilo a JLo.

La conductora mexicana del programa ‘Hoy’ apareció en su cuenta de Instagram junto a sus hijas, su sobrina y su entrenador personal desde las instalaciones de un gimnasio en donde todas entrenan para presumir cuerpazo, sin embargo, fue precisamente Andrea Legarreta la que se robó todas las miradas.

Como lo ha venido haciendo JLo desde hace tiempo en entallados leggins que acentúan cada músculo de sus piernas y por supuesto su potente trasero, Legarreta hizo lo mismo al posar para la foto.

“Enamórate del proceso y verás los resultados!! TODOS PODEMOS!! Se trata de querer y HACER!” fue lo que escribió Andrea Legarreta en la publicación para promocionar el gimnasio, en la foto donde aparece vistiendo un top negro muy ajustado que resaltaba sus pechos así como su cinturita, pero lo que se robó las miradas fueron los leggins que levantaban su trasero y marcaban cada parte de sus piernas.

Los comentarios para Andrea no se hicieron esperar: “Súper guapas”, “Que aplicada”, “¿A los cuantos minutos de dieta y ejercicio me pongo como Andrea?”, “Cuerpazo!”, “Admiro cómo te cuidas y lo bien que te ves sin caer en lo vulgar”, “Uuuufffff cuerpazo!!! no se siente señora, presuma!”.

Pero Andrea Legarreta no sólo se atrevió a portar leggins al estilo de JLo, sino también un sexy bikini.

FOTO #1: ANDREA LEGARRETA DECIDIÓ COPIAR EL ESTILO DE JLO EN SENSUALES LEGGINS