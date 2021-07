Andrea Legarreta asegura que no tiene un matrimonio abierto con Erik Rubín

La conductora aclara quien es la chica que fue fotografiada con su marido

Andrea Legarreta defienda a su esposo Erik Rubín ante supuestos rumores de infidelidad Andrea Legarreta infidelidad. Después de que el Instagram de Chica Picosa 2 diera a conocer unas fotografías en donde se podía ver a Erik Rubín bailando con una joven influencer, los rumores de infidelidad del cantante a Andrea Legarreta no se hicieron esperar. Sin embargo fue la propia conductora del programa Hoy, quien dio la cara y rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de su esposo. Legarreta ofreció una entrevistas a varios medios que la abordaron a su salida de las instalaciones de Televiso, como el reportero Eden Dorantes, quien subió la charla a su canal de Youtube. Andrea Legarreta infidelidad: Da la cara Andrea Legarreta aclaró que no existe ninguna infidelidad y que la relación con su marido sigo siendo de respeto y amor: “Yo no considero una falta de respeto que mi esposo tenga una vida a parte de nuestra vida, me refiero a salir con sus amigos, compartir con amigos y amigas, a mí no parece nada malo porque yo también salgo con mis amigos”. “Este fin de semana él estuvo ahí con un grupo de amigos en donde esta chica que es la pareja de uno de los amigos de Erik y de nosotros, si te das cuenta, él voltea y sabe que ahí está la cámara porque al final está en un sitio público, y está bailando, y no está haciendo nada, no besándose, ni tocándola, entonces la falta de respeto creo que es para la manera en que lo quieren manipular y manejar esta información, esa es una falta de respeto, hacia él, hacia mí”, comentó.

Andrea Legarreta infidelidad: “Esto es una estupidez” La conductora del matutino Hoy aseguró que como toda pareja ha pasado por duros momentos, sin embargo, esas fotos no eran el caso, ya que las imágenes no demostraban nada malo. “Él y yo sabemos lo que nosotros vivimos. Sabemos también que hemos tenido momentos duros, etapas complicadas pero no esto”. “Esto es una estupidez, querer encontrar algo negativo donde no lo hay. Perdón, pero quienes piensen que el matrimonio significa eso, significa encerrarte como una jaula y no tener una vida individual, pues los respeto mucho pero para mi no es eso”, detallo Legarreta.

Andrea Legarreta infidelidad: Respetan su espacio Para Andrea Legarreta respetar la individualidad ha sido la clave para llevar un matrimonio de más de 20 años y que ha dado como fruto a dos hijas, Mía y Nina, aseguró que no porque cada uno tenga su espacio significa que hay problemas en su relación. “Para mí, él tiene su trabajo, sale de gira, sale con los de los noventas, que hay muchos chavos y chavas, se quedan en hoteles, nosotros en la gira también y no necesariamente por eso estamos pintándonos el cuerno y traicionándonos, haciendo cosas que puedan dañar nuestra historia que sí es real, que no es un matrimonio abierto, sino un matrimonio de dos personas que desde el día uno se aman y estamos juntos porque nos amamos”.

Andrea Legarreta infidelidad: No aguataría un mal matrimonio Legarreta dijo que si ella no estuviera cómoda en su matrimonio, no tendría ningún problema en ponerle punto final, y aseguró que lo mismo haría su esposo, el músico y cantante Erik Rubín: “Soy una mujer independiente que podría decir ‘no quiero seguir aquí, puedo estar sola y ser independiente’, igual él”. Para Andrea los chismes que se han creado alrededor de su matrimonio ya rebasaron los límites: “Sí creo que ya se están pasando. La gente de las redes cada vez es más cruel, que señalan y agreden más, no todos, tengo que aclarar, ni tampoco todos los medios y porque hay gente que ha sido muy respetuosa con nosotros”.

Andrea Legarreta infidelidad: Los han atacado en redes La también actriz, Andrea Legarreta, aseguró que lamentablemente un sector de la sociedad ha sido muy cruel con ella y Erik Rubín tras darse a conocer esas fotografías, las cuales dijo también las subió su esposo a sus historias de Instagram, pues se deshacen en ofensas y malos comentarios hacia ellos. “Sí me da mucha tristeza ese sector de la sociedad en donde están esperando en qué momento alguien hace algo que ellos puedan distorsionar para atacar a alguien y burlarse, agredir, atacar, celebrar el dolor de otros. Eso como sociedad me da mucha tristeza. Los que tienen un medio para publicar algo, deberíamos tener un poco de consciencia y empatía”.

¿Rumores afectaron a sus hijas? Al cuestionarla sobre cómo los rumores de una supuesta infidelidad de Erik Rubín afectaban a sus hijas, la conductora de televisión dijo: “Cero afectadas mis hijas, son niñas que nacieron en esto y que perfectamente comprenden, cuando tu vives en un hogar con el nuestro y te das cuenta de la relación de tus padres y ves como se llevan y ves la libertad y ves el amor, y ves el esfuerzo y la lucha del día a día de los dos como familia, como pareja como individuos …”. “No tiene porque dolerte ni afectarte, qué haces, bloqueo y borro, ellas nacieron en esto, con el amor que conlleva de la gente que no te conoce, agradecidas y también nacieron en esto con lo negativo que pueda traer y lo entienden, incluso a veces son más maduras que yo en ese sentido”, recalcó Andrea Legarreta. VER VIDEO AQUÍ

No se sintió ofendida por las fotos de Erik con otra chica La actriz de “Alcanzar una estrella” aseguró que en las imágenes no se ve a su marido en ningún tipo de acción que pudiera ofenderla: “Les pido que tengan mucho cuidado, que se detengan y piensen, esto no es un video de un tipo desnudo con una mujer, es un lugar abierto, público, donde están disfrutando; si hubieran abierto la toma…”. “Erik iba ese fin de semana con su papá a celebrar el Día del Padre y regresó el domingo a pasar el Día del Padre con nosotras. Él subió historias de fiesta, sin gota de alcohol, de fiesta sana, oír música, estar con amigos, de celebrar o eso estaba haciendo, yo no encuentro nada absolutamente malo o irrespetuoso”.

Aclaró que no tiene una relación abierta Ante los rumores de que ella y Erik Rubín tienen una relación abierta, Andrea Legarreta aclaró: “No tengo una relación abierta, que hacemos lo que se nos da la gana, no queremos faltarnos al respeto, es lo que la gente no ha entendido, podemos, sí, sí podemos…”. “A mi no me parece una falta de respeto lo que mi señor hizo, igual como yo también como su señora salgo con amigos, incluso yo a veces me puedo tomar un drink, un mezcalito, porque a Erik y a mi no nos parece una falta de respeto tener una vida como individuos”.

¿Quién es la chica de las fotos? Al preguntarle por la identidad de la chica que aparece con su marido en las imágenes que diera a conocer una página de Instagram, fiel a su costumbre, Andrea Legarreta respondió con claridad y aseguró que ella también conoce a la joven mujer. “Era la pareja del amigo, y no solo estuvieron juntos ese día, estuvieron en un barco, iba mi suegro él se llevó a su papá por el Día del Padre, Erik compartió muchos videos, ¿se los perdieron en sus historias? Chin se los perdieron, pero los que sí los vieron no me van a dejar mentir”.