En las imágenes parecer pasar una linda noche de playa, pues se alcanzan a ver unas palapas y la mujer no suelta una bebida, mientras Erik Rubín solo saluda a la cámara. Él está vestido con una camisa blanca y pantalón oscuro mientras ella parece usar un palazo en color azul.

“Va decir Andrea, estaba grabando un video, no sean mal pensados, mi amore andaba trabajando”, “Andrea le ha pasado varios escándalos de cuernos a este y creo que es por el miedo a que le digan que fracasó”, escribieron.

LO DEFIENDEN

Otras personas entraron en defensa de Erik Rubín y comentaron que no veían nada de malo en las imágenes: “Ah pues yo no le veo nada de malo en esta foto solo está bailando, pero eso es lo que ven mis ojos, la realidad no se cual sea”.

Algunos más escribieron: "ay ni que estuviera tan chulo", "le gustan de ese tipo… se parece a la Andrea o hasta a las mismas hijas! Pues saldrán a desmentir cómo es de costumbre y atribuirían las escenas de un video o de una misma fan y que fue Andrea quien tomó las fotos, ya se sabe".