Andrea Legarreta presumi贸 su disfraz de Halloween y sorprendi贸 a sus fans

La sensual conductora de ‘Hoy’ se transform贸 en un aterrador personaje

Asimismo, Andrea ‘humill贸’ a Adamari L贸pez y Francisca Lachapel

Andrea Legarreta opac贸 a Adamari L贸pez y Francisca Lachapel al presumir un aterrador disfraz de Halloween que caus贸 gran revuelo entre sus seguidores.

La tradici贸n de Halloween sigue extendi茅ndose por todo el mundo y cada vez son m谩s las personas que gustan de divertirse, disfraz谩ndose de personajes ic贸nicos.

Esto sucedi贸 con Andrea Legarreta, quien impresion贸 a m谩s de uno al aparecer con un disfraz de Pennywise, el payaso, tambi茅n conocido como Eso.

En la imagen que super贸 los 60 mil ‘Me gusta’, Andrea Legarreta aparece con botas聽 negras, mallas con l铆neas de color blanco y rojo y un vestido en tonos blancos con un peluca roja y un perfecto maquillaje muy ad hoc al personaje de la pel铆cula.

Galilea Montijo fue una de las primeras en comentar la foto de Andrea Legarreta y escribi贸: “Te ves incre铆ble”.

Chantal Andere tambi茅n le dijo: “Incre铆ble”, mientras Marisol Gonz谩lez mencion贸: “Me encant贸”.

Natalia Tellez, Lorena Herrera y la productora Magda fueron m谩s celebridades que aplaudieron el espectacular disfraz de Halloween de la conductora.

En otra de las fotograf铆as que public贸 la presentadora se ve m谩s de cerca el trabajo de los maquillistas, detallando su disfraz que fue nuevamente elogiado.

Andrea Legarreta opac贸 a Adamari L贸pez, quien se disfraz贸 de un payaso muy tenebroso, parecido al de Andrea, pero recibi贸 algunos se帽alamientos con emoticones de caras vomitando y pulgares hacia abajo, en se帽al de desaprobaci贸n.

Pero no todo fue negativo para Adamari, pues otros internautas aplaudieron su disfraz de Halloween, al igual que los de sus compa帽eros, pues en Un Nuevo D铆a tuvieron un especial para esta fecha.

Pero algunos dijeron que no era nada espectacular: “No sorprende”, “Siempre payasa nunca inpayasa”, “Ada mejor te hubiera quedado la mujer Chucky, ese de payasa no me gust贸 mucho porque as铆 te visten casi todos los d铆as. Al que no le guste mi sinceridad que lo escriba en un papel y se lo metan donde no le da sol”.

“Buen铆simo”, “genial”, “le qued贸 bello”, “qu茅 buen disfraz, bella”, “qu茅 linda, Adamari”, “divina”, “ben铆simo”, “hermosa payasita”, se pudo leer.

Quien tampoco se pudo quedar atr谩s fue Francisca Lachapel, al lucir un espectacular disfraz con toques m谩s caribe帽os.

Francisca opt贸 por algo que no fuera aterrador y le rindi贸 tributo a la mism铆sima Celia Cruz, con un vestido naranja y una peluca caracter铆stica de la fallecida cantante.

Por medio de su cuenta de Instagram, Francisca Lachapel public贸 un video donde se le pude ver interpretando una canci贸n de Celia Cruz con la alegr铆a que contagia a sus seguidores.

Pero no todo fue bueno ya que algunos dijeron que fue una “burla”: “Es burla, eso no es disfraz”, “Horrible”, “Pobres artistas si vieran est谩s pat茅ticas imitaciones se volver铆an a morir, ya perdieron el concepto de lo que que es Halloween!!!”, “Pura ridiculeces con esa gente”, “Omg Como se les ocurre poner a esta rid铆cula c贸mo Celia nada qu茅 ver”.

Aunque el clip tuvo 60 mil reproducciones y los elogios no se hicieron esperar, est谩 claro que en cuestiones de maquillaje y disfraz, Andrea Legarreta no tuvo contrincantes en Adamari y Francisca.

Sin embargo, la conductora de ‘Hoy’ no solo opac贸 a las dem谩s presentadoras al momento de ‘asustar’ en Halloween, ya que hace escasos d铆as sac贸 su lado m谩s 铆ntimo y public贸 una foto donde apareci贸 desnuda para encender las redes.

En la atrevida imagen que recaud贸 m谩s de 60 mil ‘Me gusta’, Andrea Legarreta apareci贸 con un filtro en color rojo, con un marco de flores del mismo tono y posando de lado a la c谩mara.

Sin embargo, lo m谩s candente de la foto fue que la presentadora luci贸 sin ropa, completamente desnuda y tapando su pecho con una de sus manos, en se帽al de exploraci贸n.

Para acompa帽ar la atrevida instant谩nea, Andrea Legarreta agreg贸 un amplio texto sobre la importancia de la autoexploraci贸n en la mujer, y lo hizo justo en el mes de la lucha contra el c谩ncer de mama.