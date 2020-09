A Andrea Legarreta no le está yendo muy bien con el contagio por coronavirus

Ahora, la conductora de Hoy fue a parar hasta el hospital y mandó un mensaje

La salud de la mexicana está comprometida por lo que el coronavirus le causó

A unos días de que se anunciara que está contagiada de coronavirus junto con su esposo e hijos, Andrea Legarreta fue a parar al hospital y cuenta lo que el COVID-19 le provocó en su salud.

En un video de Instagram, se puede ver a la conductora de Hoy, en cama, con lentes, y un semblante aceptable, sin embargo alarma el hecho de que confesara que desarrolló neumonía.

“Mi familia está muy bien, Nina solamente después de los estornudos ha perdido un poco el olfato y gusto, Mía se siente bien pero ha tenido cansancio y dolor de cuerpo y estos días se ha sentido mucho mejor y Erik ha tenido eso y son quienes la han pasado mejor…”, comenzó explicando.

Andrea Legarreta fue a parar al hospital por el coronavirus y explicó: “Al hablar mucho me llego a sofocar un poquito o si me río me da un poco de tos o subiendo escaleras y esto fue a partir de hace 2 días y estos signos generalmente son de neumonía”.

La neumonía fue provocada por el coronavirus a Andrea Legarreta: “Me hicieron una tomografía y resultó que tengo neumonía. El doctor sólo por darme seguimiento y estarme monitoreando me aconsejó que me quedara un par de días en el hospital”.

Y aunque dijo que tiene neumonía, aseguró que no es nada grave: “No estoy delicada, solamente debo permanecer unos días en el hospital, no quieren que sea algo de riesgo y me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno y me siento bien”.

“Al parecer estaré un par de días y me iré a terminar de curar a casa”, aseguró Andrea Legarreta desde el hospital.

Además, aclaró que no sabe en dónde se pudo haber contagiado junto con su familia y que jamás comentó a nadie como a Alan Tacher que había sido en el cine, porque desconoce si fue en un restaurante o por comida a domicilio o por un paquete.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO