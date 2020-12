En la playa, Andrea Legarreta presume gran sonrisa en redes sociales.

Seguidores afirman que ella es el motivo de sus sonrisas.

No paran de declararle su amor por su belleza.

“Tú eres el motivo de mi sonrisa”. Andrea Legarreta aparece luciendo en redes sociales un bikini mientras que disfruta de la playa y del sol; usuarios le escriben a la conductora de ‘Hoy’ que ella es el motivo de sus sonrisas y alegrías todos los días.

Siendo una de las conductoras favoritas del medio artístico, y sin duda, la más entrañable, Andrea Legarreta se ha abierto paso en el mundo de los espectáculos desde que inició su carrera en el año de 1973.

Desde entonces, Andrea Legarreta ha participado en diversas producciones televisivas, tales como: ¡Vivan los niños!, Mamá se fue de viaje, Valentina, Amigas y Rivales, en el programa Hoy, entre otros, ganándose el amor y la admiración del público hispano.

El día de hoy, la también conductora mexicana, Andrea Legarreta, sorprendió en redes sociales al publicar una fotografía en donde presumía una gran sonrisa mientras que se encontraba en la playa y los rayos del sol iluminaban su rostro.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que Andrea Legarreta publicaba una tierna fotografía en donde se veía a la conductora con dos trencitas muy al estilo vaquero junto a un sombrero de tela.

En la instantánea, Andrea Legarreta posaba a la cámara con una gran sonrisa, mientras traía consigo un bikini de dos partes de diversos colores, tales como, negro, blanco y rojo, el sol y la playa se lograban observar al fondo de la conductora.

Al pie de fotografía, la esposa del cantante Erick Rubín escribía lo siguiente: “Cuando no te lo esperas, ese es el momento perfecto. #Sonrie #SonrieMucho aunque a veces no encuentres razones para sonreír. Buen día hermosuras! Dios me los bendiga”.

Diversos comentarios comenzaron a llegar a la fotografía de Andrea Legarreta en donde presumía su bikini y una gran sonrisa, mientras que disfrutaba del sol y la playa.

En donde diversos usuarios confesaron que ella era la razón de sus alegrías. Puedes ver la publicación de Andrea aquí.