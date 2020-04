Andrea Legarreta estalla a través de redes sociales

La actriz envió un contundente mensaje sobre los abusos que ocurren en México en medio de la crisis del coronavirus

Fueron muchas las personas que apoyaron su crítica

Andrea Legarreta estalla a través de las redes sociales por lo que están haciendo en México en medio de la crisis del coronavirus.

La actriz tomó la cámara de su celular para grabar un contundente mensaje y publicarlo en sus redes sociales.

Allí manifiesta su completa desaprobación ante las personas que se han aprovechado la delicada situación sanitaria que vive México, y el mundo, para incrementar el valor de los productos, incluso los insumos que requieren doctores y enfermeros.

“BASTA de abusos!!!, empezó diciendo.

“URGE material para que se protejan nuestros doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros y TODOS los que laboran en hospitales públicos! Y como las autoridades no les dan el material suficiente, habemos grupos de personas que estamos juntando material para donarlo…”, continuó diciendo sobre el trabajo del personal médico.

“INCREÍBLE comprobar la falta de “humanidad” y abuso de oportunistas sin corazón!! Dios quiera JAMÁS necesiten apoyo y no lo puedan encontrar por basuras que abusan como ustedes!! Comprendo que es su negocio, pero subir los costos cada HORA y de manera desmedida, es NO TENER MADRE!! Hay que denunciarlos!”, terminó diciendo la mexicana.

La respuesta de sus seguidores es una clara muestra de que no es la única persona enojada con la situación.

La actriz Sandra Echeverría fue una de las que apoyó su crítica y le dijo: “Totalmente!! El gobierno no debería de permitirlo”.

La modelo Yanet García, la presentadora Cecilia Galliano y el actor Enrique Montano fueron algunos de los famosos que aplaudieron su mensaje.

Apoyan a Andrea Legarreta por su mensaje en medio de crisis por coronavirus

Sus colegas del medio artístico no fueron los únicos en manifestarle su apoyo.

“Hasta que Alguien tuvo los ovarios de decir lo que muchos se callan por miedo. Muchas felicidades Andrea por Levantar la voz, eres una mujer ejemplar”, escribió un seguidor.

“Bien dicho no se vale y es cierto!! Por ahora ya está más caro comprar cubrebocas… apoyemos para no comprar a está gente abusadora.”, “Eso esta pasando en muchos países”, “Bien dicho Andrea NO es justo… el karma llega todo vuelve y no vaya no ser contra ellos mismos o sus familiares!!”, “Wuw te felicito hermosa por no quedarte callada”, la respaldaron.

Mientras que Abigail Robles contó: “Yo soy Anestesiologa en instituciones públicas y privada y estamos batallando mucho para conseguir equipo de protección y además a precios del doble o triple de el costo normal… pero esa gente que se está aprovechando de esta pandemia, no tiene corazón”.

“Esa es labor del presidente ayudar con lo que haga falta en los hospitales para está pandemia, si el presidente se pudiera las pilas otra cosa sería pero el no cree en lo que está pasando, osea le vale”, dijo Yuri Lara en reclamo a las medidas del gobierno mexicano sobre el Covid-19.

“Jamás te mire tan enojada, pero toda la razón”, reconoció Liliana Elías.

Otros ciudadanos, como Nayeli Vergara, aprovecharon la oportunidad para contar su historia: “Aquí en Morelos ha llegado hasta $88.00 el kilo de huevo y no se diga de la canasta básica, además el gel antibacterial de a 1/4 cuesta $55.00 pesitos ahí nomás para el gasto los cubrebocas cuestan $5 la pieza y a dónde madres vamos a parar con estos precios, sin poder trabajar y con la necesidad de comer”.

“Acá cada cubrebocas del 90 vale $260”, agregó Karina Caros.

“Y también de los productos básicos Andrea, que espanto que haya esos corazones, encontrar a un sr. Saliendo de una tienda y decirme que le cobró el tendero $70.00 pesos por un kilo de huevo, qué horror, ojalá no sea su familia, los que paguen por ello… Saludos que buen video”, narró Nini Luevano.

Al final, Jorge Nuñez también reflexionó que esta situación se debe a “que no tienen buena educación y principios. Todo en esta vida se paga”.

¿Qué opinas de la crítica de Andrea Legarreta sobre los abusadores en medio de la crisis por coronavirus?