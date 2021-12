A sus 50 años de edad, Andrea Legarreta hace inesperada confesión

La actriz y conductora del programa Hoy revela lo que nadie hubiera esperado sobre su vida con su esposo, el cantante Erik Rubín

“Andrea es una mustia que ni ella se lo creyó”, expresan algunos internautas Luego de una semana en la que el programa Hoy de Televisa ha estado en boca de todos, principalmente por los señalamientos hacia una de sus conductoras, Galilea Montijo, quien presuntamente tuvo una relación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, Andrea Legarreta hace una escandalosa revelación sobre su vida con Erik Rubín. A través del canal oficial de YouTube de este programa televisivo, el cual tiene más de 2 millones y medio de suscriptores, se puede ver un video donde la también actriz reveló algo que hasta a sus propios compañeros les costó creer. ¿Qué será? Andrea Legarreta, una madre ¿orgullosa de sus hijas? Casada con Erik Rubín desde el año 2000, con quien procreó a sus hijas Mía y Nina, Andrea Legarreta no duda en compartir el orgullo que siente por ambas a la menor oportunidad posible. En esta ocasión, con motivo de la participación de Nina en teatro, le dedicó un emotivo mensaje. “Hace un par de noches me tocó disfrutarte en el escenario de Sola en la oscuridad… ¿Y sabes?… Desde que eras una bebita, tenía la certeza de que eras un ser especial y mágico… Conforme han pasado los años, lo compruebo todos los días, amor. He visto tu pasión, compromiso y felicidad por hacer lo que haces! Esta carrera es de pasión, talento y sacrificios… Y el resultado de esa combinación en ti ha sido un personaje hermoso, divertido, valiente y conmovedor! Qué delicia verte interpretar a Gloria! El orgullo y el amor infinito me brotan por los poros”.

Le muestra su apoyo a Galilea Tras el video que subió Galilea Montijo a sus redes sociales, donde pidió, incluso suplicó, que pararan los ataques en su contra, las muestras de apoyo se han hecho presentes de diferentes maneras, y por supuesto que entre estas personas no podía faltar su amiga Andrea Legarreta. “Oye, bonita: Te amo!!! Aquí estoy para ti”, escribió la actriz y conductora mexicana, a lo que Gali de inmediato le respondió que la adoraba, además de agradecerle por su apoyo. Cabe destacar que la tapatía fue una de las personas que no creyó del todo la escandalosa revelación que hizo Andrea sobre su vida con Erik Rubín. ¿Por qué será?

Andrea Legarreta con “dos de sus más grandes amores” Pero antes de entrar en detalles, mostramos una tierna imagen en la que la conductora del programa Hoy, quien formó parte del grupo Fresas con crema, aparece junto a su esposo Erik Rubín y su hija Mía, quien ha decidido seguir los pasos de su famoso padre en el mundo de la música. “Mi cara lo dice todo!! Felicidad y amor total! Ayer nos visitaron en Hoy dos de mis más grandes amores! A invitar al público a su concierto #Raíces, que será hoy viernes 3 de diciembre en @foro360mexico. Estoy tan feliz y orgullosa de ustedes, amores! Qué Dios los siga bendiciendo siempre! Los amo infinito!”.

Andrea Legarreta, ¿se casó virgen? A finales de septiembre pasado, en una emisión más del programa Hoy, Andrea Legarreta dejó a sus compañeros con la boca abierta. Todo empezó cuando el periodista de espectáculos Pepillo Origel le preguntó a Galilea Montijo sí ella regresaría con un exnovio, a lo que respondió con un gesto de asco. Y cuando nadie se lo preguntó, Andrea dijo que “lo bueno” fue que Erik Rubín fue su único novio y el primero en su vida: “Me casé virgen”, compartió ante las burlas de Gali y de Arath de la Torre, quien prefirió irse antes de seguir escuchando más ‘mentiras’. Pepillo fue el único que le creyó.

“Ahora sí me hizo reír Andrea” Esta escandalosa revelación de parte de Andrea Legarreta sobre su vida con Erik Rubín no solo tomó por sorpresa a los conductores del programa Hoy, sino que también a los internautas, quienes no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista. “Ahora sí me hizo reír Andrea”. “Andrea es una mustia que ni ella se lo creyó”, “No le creo a Andrea Legarreta porque ella en una entrevista comentó que había perdido su virginidad a los 15 años con su novio de ese tiempo y no era Erik Rubín”, “Jajaja, yo le creo a Andy”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Andrea tiene buena amistad con mis ex”. Erik Rubín Andrea Legarreta no es celosa con las ex parejas de su esposo Erik Rubín, al contrario, hasta se lleva bien con todas las que en algún momento le robaron el corazón al cantante, así lo aseguró el integrante de Timbiriche, quien comentó que mantiene excelente relación con quienes tuvo un romance en el pasado. “Yo siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas mis ex me llevo increíble, a todas las veo y las quiero y nunca me atrevería a hablar mal de ninguna de ellas. Hay tanto cariño entre nosotros, de hecho, Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex y yo con los ex de ella”, afirmó Erik en conferencia de prensa.

Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín sigue los pasos de sus padres El cantante Erikm Rubín, casado con Andrea Legarreta desde el 2000, se reunió con su hija Mía para anunciar el debut de la joven de 16 años sobre los escenarios. Raíces es el nombre del show que ofrecieron Mía y Erik este tres de diciembre en el Centro de Espectáculos 360, en donde estarán acompañados de Chucho Rivas, Kalimba y Yahir. “Desde pequeña siempre supe que quería ser solista, siempre ha sido un sueño no porque no quiera formar parte de un grupo, sino que yo me veo en solitario; sí es un trabajal, pero estoy emocionada de haber empezado a lado de mi papá”, expresó Mía Rubín Legarreta.

“Solo espero que sea feliz” “Aunque sea solista no estaré sola, ya que estaré acompañada de gente talentosa que me ame y apoye y una de ellas es mi papá”, comentó Mía, que si bien comenzó su carrera en la actuación a la edad de 10 años, en la obra de teatro Anita La Huerfanita, su verdadera pasión es el canto. En su presentación, Mía interpretará el tema “Flecha” a dueto con Rivas, mientras que su padre hará un recorrido por sus éxitos: “Yo, como padre sólo espero que sea feliz, la veo muy entusiasmada haciendo algo que ama, un sueño que está cumpliendo desde pequeña ya sabía lo que quería hacer. Verla dar sus primeros pasos en este medio es para mí muy gratificante”.

Ha tenido un excelente recibimiento “No es porque sea mi hija, pero ella trae en la sangre la música, lo disfruta, eso lo contagia a la gente, la alegría y hacer lo que ama”, dijo Erik Rubín. Mía, de 16 años, aseguró que, ser conocida actualmente como la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no es un obstáculo en su camino para convertirse en estrella, al contrario, para ella, llevar los apellidos de sus padres, lejos de ser una presión, es una ventaja y un halago. Indicaron que, en el medio, ha habido gran recibimiento por parte del público y colegas, pero que también se han enfrentado al odio y rechazo de algunos haters, sin embargo, han sabido lidiar con ello: “La gente siempre dudará de ti, no importa tu talento o lo que te has preparado, te criticarán, pero yo considero que no importa lo que la gente diga sino que tú estés feliz y satisfecho con el trabajo que estás realizando”, compartió la adolescente.

Entrega Andrea Legarreta virginidad a Erik Rubín Andrea Legarreta confesó que se casó virgen y el primer hombre en su vida fue su actual pareja, Erik Rubín. La conductora reveló en el programa matutino Hoy que ella no tiene ex novios, pues su único galán ha sido el cantante.

Esto surgió luego de que comentaran una nota donde Juan Soler admitiera que retomaría una relación con una ex. “Erik fue mi único novio, el primero en mi vida. Me casé virgen. Si es cierto”, indicó Legarreta. Sus compañeros, entre los que estaban Galilea Montijo, Salvador Zerboni, Arath de la Torre y Pepillo Origel, no dieron crédito a lo que estaba diciendo, por lo que no le creyeron, incluso se burlaron. El único que confió en su palabra fue Origel y ante esto Legarreta alcanzó a decir “Pues sí es cierto, eh” (Con información de Agencia Reforma).