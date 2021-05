La dirección exacta de la casa no está en el reporte que envió la corporación. Los patrulleros llegaron a la casa a las 3:30 y forzaron la puerta. En el domicilio encontraron a una madre hispana en un charco de sangre y quien ya estaba muerto, por arma de fuego, cuando los agentes llegaron. La mujer hispana fue identificada como Andrea Hernández de 34 años de edad.

En la información no se detalla cómo supieron los agentes del LPD del crimen ocurrido en otra ciudad fuera de su jurisdicción. Varios patrulleros de RPD fueron enviados a una casa rural en en el camino Four Mile Road entre las calles Danielle Court y Estill Avenue en el noreste del área metropolitana de Richmond.

Andrea Hernández, una madre de tres hijos, fue asesinada a balazos en Kentucky y su presunto asesino está fugitivo. El Departamento de Policía de Richmond (RPD, por sus siglas en inglés) identificó al esposo de Andrea Hernández, Héctor Hernández Díaz como el hombre que cegó a tiros la vida de la mujer hispana. Las autoridades no han revelado hasta ahora el móvil del crimen.

En la investigación del RPD no se detalla si los tres hijos de la mujer, todos menores de edad, estaban en la casa cuando ocurrió el crimen de su madre. Los agentes de la División de Homicidios del RPD tomaron el caso e identificaron a Héctor Hernández Díaz, de 40 años de edad, como el presunto responsable del crimen de la mujer hispana Andrea Hernández.

El reporte de los agentes de la División de Homicidios del RPD detalla que el crimen de la mujer hispana Andrea Hernández ocurrió en algún momento de la noche del martes 11 de mayo. Los detalles del crimen aún no se conocen. Sin embargo, la corporación aseguró que sin la información de sus colegas del LPD hubieran tardado varios días en saber del asesinato de la mujer.

Los agentes de la División de Homicidios del RPD piden a la comunidad hispana, no sólo de Kentucky, que si alguien conoce el paradero fidedigno de Héctor Hernández Díaz el presunto de su esposa Andrea Hernández se comunique a su departamento al 859.624.4776. Todas las pistas se mantendrán anónimas.

Debido a esa reducida comunidad hispana en Richmond el crimen ha calado muy fuerte entre sus integrantes quienes exigen justicia para Andrea Hernández y que su esposo y presunto asesino Héctor Hernández Díaz sea capturado. Las autoridades no tienen pisas del destino al que el hombre escapó o si tiene familiares en otra parte de Estados Unidos.

De acuerdo con una entrevista por teléfono con Francisco Gloria, un inmigrante de Honduras en Kentucky, él trabajó con Héctor Díaz Hernández en la cocina del restaurante Cracker Barrel en Richmond y detalla que “no sé de dónde era, creo de México, pero no se veía que fuera alguien violento, pero pues uno no sabe lo que pasa adentro de la casa de la gente”.

El RPD no detalló qué pasó con los tres hijos de la pareja luego del asesinato de su madre Andrea Hernández y la fuga de su padre Héctor Hernández Díaz. La corporación explicó que el hombre a veces se cambia el orden de los apellidos y se presenta como Héctor Díaz Hernández. La nacionalidad del presunto asesino tampoco está asentada en los documentos.

Andrea Hernández “una mujer muy alegre y amorosa con sus hijos”

La comunidad hispana de Richmond, Kentucky, se organizó en la red social Go Fund Me y que el cuerpo de la joven madre Andrea Hernández sea enviada a México de donde la mujer era originaria. La cuenta Funeral Expenses for Andrea Hernández (Gastos funerarios para Andrea Hernández) es administrada por su amiga Elizabeth Reyes.

“Pedimos su colaboración para poder hacer llegar el cuerpo de Andrea Hernández a México” detalla el mensaje de Elizabeth Reyes para solicitar apoyo económico para enterrar a la mujer asesinada en su patria y la describe como “una mujer muy alegre y muy amorosa con sus niños. Siempre quería lo mejor para su familia” finaliza el mensaje clamando por ayuda.