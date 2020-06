Mujer de 88 años balea a ladrón: “Estoy harta”, dijo como explicación a su actuar.

Le disparó al presunto ladrón de alcohol con una Smith & Wesson de su difunta madre.

La mujer le disparó al sospechoso por la espalda.

La propietaria de una tienda de licores de Nashville, de 88 años, explica por qué le disparó a un presunto ladrón que habría querido asaltarla: “Estoy harta”

Según el Charlotte Observer, May Boyce, una viuda de 88 años que mide 5 pies 3 y pesa 115 libras, según los informes policiales, se “hartó” de que su licorería fuera robada, por lo que le disparó a un presunto ladrón. Y quiere que los ladrones lo sepan.

“Estoy harta y ya no aguanto más”

Le dijo a la policía que agarró el revólver Smith & Wesson de su difunta madre Mary y le disparó a un sospechoso que intentaba robar alcohol el martes pasado, según una declaración jurada obtenida por McClatchy News Service.

“Hice lo que tenía que hacer, y espero que se corra la voz en la calle de que estoy harta y que ya no aguanto más”, dijo el sábado a The New York Post. “Tienes que defenderte a ti misma a veces”.

La octogenaria explicó que el pasado martes por la noche dos hombres entraron a su tienda de licores y vinos en Murfreesboro Road, amenazándola e intentando robar algo de alcohol.

Boyce le dijo a la policía que uno de los hombres se dirigió a la parte de atrás donde se encontraba el vodka y otro se acercó a ella “de una manera que ella sabía” que él le iba a robar.

Fue entonces cuando agarró el revólver Smith & Wesson .38, lo desenfundó y lo colocó sobre el mostrador.

Uno de los hombres pidió licor marrón y el otro, identificado como Ramon Fisher, agarró un par de botellas de whisky Crown Royal. Boyce luego se enfrentó a Fisher, a quien ella dijo “arremetió contra ella” y luego corrió hacia la salida, con las botellas debajo del brazo, dijo la mujer.

La anciana aclaró que no estaba apuntando al presunto ladrón, sino que el sospechoso recibió un tiro por la espalda cuando ella disparó al suelo. “Nunca había disparado un arma antes”, dijo Boyce, “pero supongo que es algo natural. Apunté al suelo para asustarlo”.

Fisher cayó al suelo, gritando que le dispararon. Se estrelló contra una vitrina de botellas de vino que se rompieron y desparramaron por todo el suelo de la tienda.

Boyce dijo que se ofreció para ir a la estación de policía con los policías cuando llegaron. “Bajé, me tomaron una foto policial, salí bajo fianza y volví a la tienda”, dijo Boyce. “Conseguí que algunas personas me ayudaran, pero nos llevó hasta la 1 am.”, contó.

Boyce, ahora liberada con una fianza de $10,000 añadió: “Después de que te han engañado las personas que te han robado durante años, te hartas. Y no me pongas en la categoría de viejita. Sé cuidarme a mí misma”.