Por su parte, la artista, quien saltara a la fama por su participación en el programa Chiquilladas, dijo: “Ay… Bueno, lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Ante esta situación, la cantante y actriz no podía dejar de sorprenderse, ya que creía que Televisa era “su casa”, pero al parecer no era así. A continuación, en este mismo video, se presentaron fragmentos de algunos programas que confirman lo que dice.

“Fueron años duros”: Anahí

Mientras en una de estas emisiones le aseguraron que vomitó, en otro fueron más allá y comentaron que cuando era pequeña se puso implantes en los senos, sin contar que se hizo un arreglo en los dientes. Por su parte, María José hizo una broma muy pesada en la que mencionó que, junto con Eiza González, Anahí trabajaría en un libro de nombre “Comer, rezar y vomitar”.

“No estuvo padre, pero muchas veces ni siquiera es el productor, es el que pone el chiste para el programa o no sabes ni quién. Fueron años duros, pues me ponían comida. Me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida como para ver qué hacía”, confesó Anahí.