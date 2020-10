Tremendas revelaciones en el programa Chisme en vivo

Afirman que Manuel Velasco, esposo de Anahí, es gay

Además, dicen que el político mexicano fue amante de Enrique Peña Nieto, expresidente de México

¿La tiene amenazada? Afirman que Manuel Velasco, esposo de la actriz y cantante Anahí, es gay, además de que fue amante de Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

Fue en el programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se dio a conocer esta información, aparte que dicen que el político mexicano tiene amenazada a Anahí.

Con más de 15 mil reproducciones hasta el momento, esta publicación está disponible en la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino y provocó reacciones de todo tipo.

“Aunque la boda entre Manuel Velasco y Anahí causó revuelo en el 2015, las sonrisas y la aparente felicidad se vieron manchadas tres años después cuando comenzaron una serie de especulaciones hacia el exgobernador de Chiapas, pues muchos aseguran que es gay y que la artista (Anahí) es solo su tapadera ante los ojos de la sociedad para fortalecer su carrera política”, se escucha en este video.

A pesar de que en varias ocasiones se ha asegurado que habrá un divorcio entre la pareja, Manuel Velasco y Anahí siguen juntos y con sus dos hijos: Manuel y Emiliano Velasco Puente.

Iván Riebeling, mejor conocido como el ‘Comandante Cobra’, a través de su canal de YouTube, aseguró que Manuel Velasco mantiene a Anahí a su lado bajo amenazas, además de confesar que el político mexicano fue amante de Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

“Güera, ya no tienes la protección de tu amante, el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, alias el ‘Caquino’. A mí sus problemas sexuales, ‘si me das o te doy’, no me importan, no me interesan. Eso que hiciste con mi persona y con los queridos hermanos de Chiapas: robarles sus tierras, asesinándolos, despojándolos de su patrimonio…”, expresó.

El ‘Comandante Cobra’ afirmó que no van a permitir que Manuel Velasco se salga con la suya.

