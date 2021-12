Vieira Vidente no tiene las mejores noticias para Anabel Hernández

La psíquica asegura que la reconocida periodista, autora del libro Emma y las otras señoras del narco, tiene los días contados

“Ella no está haciendo nada malo”, expresan usuarios Vaya escándalo que provocó la reconocida periodista Anabel Hernández a raíz de que su libro, Emma y las otras señoras del narco, saliera a la luz, pero no todo son buenas noticias para ella, ya que la psíquica Vieira Vidente asegura que está en la mira de algunas personas y tiene los días contados. Entre las personalidades de la farándula que se vieron expuestas por sus presuntas relaciones con el narco se encuentran Galilea Montijo, Ninel Conde, Sergio Mayer, Andrés García y Joan Sebastian. La periodista dijo recientemente que tiene más nombres de famosas relacionados con el narco. Vieira Vidente asegura que la periodista Anabel Hernández “está en la mira” Después de saludar a sus seguidores de su canal de YouTube, Vieira Vidente comentó, antes de entrar de lleno con su lectura de cartas, que la periodista Anabel Hernández tiene muchas personas que están a su favor y que afirman que habla con la verdad, ademas de que tiene toda la razón en lo que ha dicho en sus libros. “Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que Anabel debe tener mucho cuidado, pues ya sabemos que tiene ‘cola que le pisen’, tuvo que salir de México y está bien resguardada para que no le hagan nada, eso no es un mito, no es un secreto”, expresó la vidente.

Una persona de poder estaría resguardando a Anabel Hernández Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente compartió que la periodista Anabel Hernández estaría siendo resguardada por una persona de poder, por lo que la psíquica pide que hay que tener mucho cuidado en el caso de que esta persona sea quien le esté diciendo que es lo que tiene qué hacer. “Ella podrá decir misa y va a querer limpiarse, pero ahora yo voy a dar mi comentario: ¿a cambio de qué y a santo de qué ella está sacando todo esto ahora?, ¿por qué no lo hizo antes?, ¿por qué no lo hizo cuando el señor Joan Sebastian estaba vivo?, ¿por qué no antes?”.

“Esta señora está mal”, dice Vieira Vidente “Esta señora está mal, a mí no me importa que la gente diga que ella está haciendo su trabajo y que es una periodista, sí señor, hay mucho periodistas que hacen muy buen trabajo y dan las noticias de diferente manera, no de esta manera, hundiendo a las demás personas”, expresó la psíquica. A continuación, Vieira Vidente comentó que el propósito de Anabel Hernández es hundir a muchas personas, pues tiene “un dolor, un ego, un odio, algo que tiene personal”. Con lo que no contaba la periodista al sacar su libro, es que le vienen muy malas noticias, o como díría la psíquica, “le viene sobre mojado”.

Le vienen muchas demandas a Anabel Hernández En otra parte de este video, Vieira Vidente comentó que le vienen muchas demandas a la periodista, y con el dinero que gane por la venta de su libro, lo tendrá qué utilizar para contratar a abogados que la defiendan: “Te viene candela, así que vamos a resguardarte, no solamente afuera, sino también en lo espiritual”. Al leer otra carta, la psíquica compartió que Anabel Hernández ya estaría cantando victoria, pues cree que tiene al sol de su lado, pero la realidad es que se siente derrumbada y será traicionada por uno de sus abogados, por lo que tendrá que buscar a alguien más para que la defienda.

La periodista Anabel Hernández terminará mal Luego de destapar la carta de la Muerte, Vieira Vidente se limitó a decir que Anabel Hernández terminará mal, pero antes pedirá ayuda: “Mis oraciones están con ella día tras día, yo sé que está haciendo su trabajo, pero ella si dura de aquí a siete años pues es mucho, no veo que siga cantando ‘Las mañanitas'”. Y cuando nadie lo hubiera esperado, la psíquica reveló que Anabel sacará más libros, pues esto apenas sería el comienzo de todo lo que se viene: “Aquí me sale que hay alguien que está en la cárcel que la está apoyando y la está ayudando que quedó dolido y que le dijo que hay que seguir adelante”.

¿Qué le espera a Anabel Hernández para el 2022? A punto de terminar con este video, Vieira Vidente reveló que en el 2022 la periodista Anabel Hernández tendrá mucho qué pagar, pues tendrá al Diablo de su lado: “Te vas a quedar sola y te van a venir dando la espalda, no te deseo nada malo, pero en la vida hay que tener un poco de consideración y no manchar tantos nombres así”. La psíquica no quiso despedirse sin antes mencionar que la periodista hizo mal al mencionar en su libro al cantante Joan Sebastian, quien murió en 2015: “Él pudo tener sus defectos y pudo haber hecho sus cosas, pero aquí el punto es que él ya no está para defenderse”.

No todo estaría perdido para Anabel Hernández La psíquica aseguró también que Anabel Hernández ganará algunas demandas, pues tendrá a alguien que la ayude, pero aún hay muchos secretos que siguen guardados: “No se va a dar por vencida y sacará todo a la luz más adelante, ella seguirá dando explicaciones y de qué hablar en la prensa en el 2022 y 2023”. “Te vienen muchas cosas, resguárdate bien. Ella tiene muchos secretos y aquí hay manos negras, van a venir pagando unas que otras personas y todavía va a sacar más trapitos a otros actores y cuidado que hasta a periodistas. Si este libro es muy fuerte, viene una segunda parte, incluso le veo dos libros más”.

Vieira Vidente le dice a Anabel Hernández que tenga mucho cuidado Por último, Vieira Vidente quiso dirigirse a la periodista para decirle que tenga mucho cuidado, pues ve que padecerá alguna enfermedad: “Te vienen cosas muy fuertes lo que es en tu cuerpo, cuidate mucho en tu salud porque no la estás pasando muy bien, pero no vas a morir de una enfermedad”. La psíquica dijo que a la periodista ‘le van a hacer algo’: “Cuando se nos vaya de aquí con papá Dios, no veo que sea por algo natural, por causas naturales. Debe de tener mucho cuidado, no se me hizo justo que le hayas sacado los trapitos al sol al señor Joan Sebastian, pues él no está para defenderse”, concluyó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Llama a romper el pacto criminal ¿Por qué explorar el narcotráfico del lado de las mujeres? Eso se preguntó la periodista Anabel Hernández antes de escribir su libro Emma y las otras señoras del narco, obra que presentó ayer en la Feria Internacional del Libro (FIL): “Estas mujeres cubren las necesidades afectivas, de aceptación”. “Y si eres un carnicero que masacra personas, que violenta niñas (…) cuando regresas a casa no importa, porque hay alguien que te acepta ‘tal y como eres’ (…) eso legitima y en esa legitimación está el motor que los mueve a seguir delinquiendo”, explicó la autora a la sala llena de lectores.

“Ese es parte del trabajo periodístico” Sobre el ruido que esta publicación ha traído al mundo del espectáculo al mencionar personas como Sergio Meyer y Galilea Montijo, Hernández enfatizó que todo lo publicado en las páginas de su libro está corroborado y trabajado bajo una metodología de la investigación que incluso la ha llevado a capacitar a la Policía Federal de Brasil y demás autoridades en España y en Alemania. “Ese es parte del trabajo periodístico, recibir los testigos oculares y después confirmarlos a través de una metodología de investigación (…) hablar de los nombres de la personas es una cosa muy seria, y cuando lo hago es que tengo el mil por ciento de la información corroborada”, dijo (Con información de Agencia Reforma).