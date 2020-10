La conductora de tv Ana Patricia Gámez cuenta cómo es que le dijo a su hija que su abuelo había muerto

Ana Patricia cuenta cual fue la conmovedora respuesta que su hija le dio cuándo se enteró de la terrible noticia

El padre de Ana Patricia murió en agosto del 2020 tras una dura pelea contra el cáncer

Ana Patricia triste. La conductora Ana Patricia Gámez se abre para decir que la muerte de su padre ha sido lo más doloroso que le ha tocado pasar durante este 2020.

Las declaraciones fueron hechas durante el programa ‘El Break de las 7’, en donde Ana Patricia habla de lo fuerte que ha sido el fallecimiento de su papá y de cómo lo ha afrontado junto con sus hijos.

La exreina de belleza comenta que tenía una relación muy cercana con su padre y que su hija es quién ha sufrido más por su partida, pues era un abuelo muy presente.

“Mi papá cada que se venía temporadas acá siempre todo el día jugando con ellos y Giulietta es a la que más le ha podido”.

Ana Patricia comenta que su hija sabía que su abuelo estaba enfermo, “ella sabía que él estaba enfermo pero yo no le dije inmediatamente porque no estaba ni preparada yo y no sabía cómo le iba a hacer”, comenta la conductora sobre la muerte de su papá.

Ella comenta cómo fue que le compartió la triste noticia a su pequeña hija: “ya se lo dije como a la semana o dos semanas, en el momento que encontré indicado”. “Ella me dijo “mira mamá, qué bonita esa estrella, como brilla”.

“En ese momento yo le dije que ese era su abuelo que estaba en el cielo cuidándonos y a ella su carita se le desfiguró porque lo entendió”. La reportera entre lágrimas dice que su pequeña hija al enterarse de la muerte de su abuelo soltó a llorar y le preguntó: “¿Ya se fue con Diosito?”, a lo que Ana Patricia triste le contestó que “sí”.

El padre de Ana Patricia, de nombre Juan Gámez murió en agosto del 2020 tras cinco años de luchar contra el cáncer. La noticia del fallecimiento de su padre la compartió la exconductora de ‘Despierta América’ desde sus redes sociales.

