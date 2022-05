¡Ana Patricia presume a su hija y dejó a todos sorprendidos por esto!

Cabe resaltar que Ana es cuñada de Luis Carlos Martínez. “Giulietta se me parece a Karla. Está hermosa, Dios la bendiga”, “La niña también se parece muchísimo a ti, las dos muy bellas”, “Pero si tiene la sonrisa de su tía Karla”, “Está igualita a Karla”, entre muchos otros comentarios muy parecidos. Archivado como: Ana Patricia y su hija

Ana Patricia y su hija: La presentadora y ex reina de belleza, dejó a todos sus seguidores boquiabiertos luego de presumir a su querida hija en redes sociales. Ana compartió una imagen a lado de Giulietta la cual, cada vez está mas grande, pero los seguidores notaron un parecido increíble con alguien muy cercana a la conductora.

Celebró el cumpleaños de su hija

La pequeña no solo sacó la belleza de ambas conductoras, si no que también se desenvuelve de lo más natural en las cámaras, haciendo pensar que cuando crezca, pueda dedicarse a lo mismo que su tía y su mamá. Además, también es una super modelo para las fotos, pues no duda ni un segundo en sacar su mejor sonrisa.

A principios del mes de mayo, la pequeña Giulietta cumplió siete años, y su mamá le hizo una hermosa fiesta de cumpleaños. "Siete años llenos de amor, alegría y momentos especiales. ¡No puedo imaginar todos los que faltan mi niña preciosa! ¡Feliz cumpleaños, mi hemoshina! ¡Siempre serás la niñita de mis ojos, te amamos!", escribió la orgullosa madre. Escribió la conductora.