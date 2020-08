Ana Patricia Gámez dio el último adiós a su papá tras su muerte debido al cáncer

La conductora de Enamorándonos cumplió además la última voluntad de su padre

En una serie de fotografías, su papá se hizo ‘presente’ y notaron además algo en el rostro de Ana Patricia Gámez

A semanas de que la conductora de Enamorándonos, Ana Patricia Gámez perdiera a su papá a causa del cáncer, la mexicana tomó su red social de Instagram como un espacio para despedir a su progenitor en medio de varios mensajes de reveladoras fotografías, así como un conmovedor video y unas imágenes en la playa que dieron mucho de qué hablar.

La primer imagen que Ana Patricia Gámez compartió hace un día fue una de niña junto a su papá con el siguiente mensaje: “El tesoro de mi Padre. Así me llamaba cuando me hacía cariños, recuerdo claramente su voz diciéndome “ayyy mi tesorooo”. El no era hombre de lujos o pertenencias caras, sin embargo hoy en su casa me encontré con grandes tesoros y los más bellos recuerdos que en me hacen sonreír por el gran Padre que Dios me regaló”, se puede apreciar en una foto donde se nota una Ana Patricia de pequeña, luego de adolescente junto a su fallecido padre.

Posteriormente, la conductora de Enamorándonos USA compartió un corto video de la tumba de su papá llena de flores y fotografías, mientras una voz de niño interpreta una estrofa de una canción que conmueve a Ana Patricia Gámez, quien escribió en la descripción del video: “A pesar de que pude compartir tiempo con mi Papá antes de su muerte no lo pude acompañar el día de su partida, me despedí de Él por facetime y así estuve presente en su misa y en su entierro, hoy por primera vez visité su tumba y aunque siento un inmenso dolor siento su presencia en mi corazón”.

Rápidamente los comentarios en señal de pésame se hicieron presentes: “Un abrazo grande amiga”, “Estará siempre contigo”, “Ay que dolor perder lo que uno ama yo llevo 10 años de la muerte de mi padre y aún no visito su tumba no estuve con el antes ni después de muerto”, “Yo perdí a mi papá hace 5 años y a mi mamá hace un año y no pude ir a despedirme de ella es un dolor inmenso”, “Siento lo que estas sintiendo yo pasé por esto y es el dolor mas fuerte. Pero Dios. Nos da fuerza”, “Fuerzas Anita, pídele a Dios que te de fortaleza para sobrellevar este dolor tan grande, un abrazo enorme”, “En paz descanse y a ti Anita y a tú familia Dios les de Fortaleza para tan triste partida”.

Sin embargo, en unas fotos de Ana Patricia Gámez en la playa junto a sus hermanas y mamá, se pudo ‘ver la presencia’ de su papá. Te presentamos las fotos en la siguiente página…

AQUÍ PUEDES VER EL CONMOVEDOR VIDEO DE LA TUMBA DEL PAPÁ DE ANA PATRICIA GÁMEZ