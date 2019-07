Página

Ana Patricia Gámez dejaría ‘Despierta América’

La presentadora mexicana tendría un nuevo proyecto en puerta

La mexicana estaría siento la imagen de otra propuesta televisiva

A lo largo de la historia de ‘Despierta América’ y otros shows con gran fama en la televisión hispana se han dado salidas que pocos esperaban y que han sorprendido a muchos. En este ocasión, Ana Patricia Gámez sería la involucrada en una supuesta nueva salida.

No obstante, no se ha hecho oficial su salida, pero el portal ‘La Opinión’ ha revelado que la mexicana ya no será parte del famoso matutino.

Según cuenta el sitio, Ana Patricia Gámez no ha sido despedida de Univisión o no se le ha renovado el contrato, sino que en su hambre de crecimiento personal, la conductora sería la anfitriona de un nuevo reality show en UniMás. Asimismo, ha trascendido que la propia Ana Patricia habría pedido hacerse a un costado del programa.

Supuestamente, una fuente que trabaja en Univisión habría hablado con ‘La Opinión’ y contó que la escultural exreina de belleza mexicana habría audicionado para ser la conductora del programa ‘Enamorándonos’, mismo que ha causado gran sensación en TV Azteca.

Se habló que Ana Patricia Gámez fue invitada por Jessica Rodríguez para hacer el casting para el show.

Esta no es la primera ocasión en la que Ana Patricia participa en otro show, pues en 2017 se incorporó al elenco del programa ‘Mira Quién Baila’ para buscar un crecimiento profesional.

La presentadora se hizo conocida tras ganar el certamen ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2010 y al poco tiempo ingresó a ‘Despierta América’.

