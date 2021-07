“Se cumplió 1 año de su partida. Ustedes me han visto compartir hermosos recuerdos junto a mi Padre, hoy en su primer aniversario luctuoso comparto su última morada”, escribió la ex presentadora en una fotografía conmovedora donde fue a dejar flores a la tumba de su progenitor.

En pleno 2020 con el pico de la pandemia mucha gente perdió seres queridos, sin embargo, Ana Patricia Gámez no esperaba sufrir un golpe tan fuerte como la muerte de su papá quien recientemente cumplió un año de fallecido, por lo que la mexicana ex conductora de Enamorándonos visitó su tumba.

Tras Enamorándonos, Ana Patricia Gámez tiene los pies muy ‘puestos sobre la Tierra’

Juan Francisco Gámez López, nombre del padre de Ana Patricia Gámez, vivió desde marzo de 1953 hasta junio de 2020 y en su tumba, la mexicana captó un epitafio sorprendente: “No me he muerto, sólo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquél que no tiene esperanza. No he muerto: Aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir”.

“Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia. Perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles… No he muerto, sólo me fui antes”, recuerdo de su esposa, hijas y nietos, se lee en el epitafio del papá de Ana Patricia Gámez.