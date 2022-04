Ana Patricia Gámez rompe en llanto detrás de cámaras, ¿Qué pasó?

“La música no solo te acompaña es diferentes momentos o etapas de tu vida, para mi la música es medicina para el alma y tener de frente a mi grupo favorito y decírselos es un privilegio”, escribió Ana a través de Instagram, además de decirles: “Su música me da alegría, viví momentos muy bonitos con mi papá que en paz descanse, no hay nada más bonito para el alma que la música”, les dice a los cantantes mientras llora de emoción.

Ana Patricia Gámez llanto: Los fans de la conductora le mandaron mensajes emotivos

Los seguidores de la conductora le mandaron mensajes positivos por medio de los comentarios, en donde aceptaron que es Ana Patricia es una persona de muy lindos sentimientos, además de acordar con ella de que también son fans de los intérpretes de “Amor a primera vista”.

“¡Yo también soy muy fan! Me tocó verlos en un concierto en Las Vegas “Día Internacional de La Banda” y todo el rato que estuvieron me la pase llorando de felicidad y emoción. Que bonito que les pudiste expresar tu amor por ellos y por su música”, “¡Que emoción y que bella eres Ana! Yo también me emocioné como si haya estado ahí. Los Ángeles Azules son de lo mejor”, “Si siempre te considero adorable, luego de ver este video me queda claro que eres una mujer con un alma y un corazón hermoso. Tu espontaneidad que fluye natural le roba el corazón a todos. Dios te colme de salud, éxitos y bendiciones infinitas mujer maravillosa”. Expresaron sus fans en Instagram.