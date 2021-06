Gran sorpresa causó la noticia que Ana Patricia Gámez ‘renunciaba’ al programa Enamorándonos

Muchos se preguntan si se fue porque está embarazada

Karina Banda, quien fue co-conductora de El Gordo y La Flaca, ocupará su lugar ¡Vaya sorpresa! La modelo y conductora mexicana Ana Patricia Gámez, quien obtuvo el primer lugar en el certamen Nuestra Belleza Latina 2010, ‘renuncia’ al programa Enamorándonos y muchos se preguntan si se fue del programa porque está embarazada. A través de sus historias de sus redes sociales, las cuales retomó la cuenta de Instagram de Chamonic, la presentadora de televisión compartió que se hizo cuatro pruebas de embarazo, ya que creyó que estaba embarazada porque tenía un retraso de cuatro días en su periodo. “Yo no sufro de cólicos”: Ana Patricia Gámez “Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy me tuvo que dar un cólico como nunca en mi vida. Yo no sufro de cólicos, de hecho, hace 5 o 6 días, estaba esperando que me llegara como normalmente soy en este tema (su periodo) y me retrasé cuatro días”. Antes de que se corriera el rumor de que está embarazada, y que por ese motivo dejó Enamorándonos, Ana Patricia Gámez comentó que nunca tiene retrasos en sus periodos: “Y tanto fue así que me hice cuatro pruebas de embarazo, todas negativas, y hoy tengo un cólico insoportable, lo odio!!!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Ana Patricia Gámez dice que no se ha puesto la vacuna contra el coronavirus No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a este video en el que Ana Patricia Gámez confesó que se hizo cuatro pruebas de embarazo porque pensó que estaba embarazada: “Primero era la culpa del Covid, ahora todo es culpa de la vacuna”, dijo la cuenta de Chamonic, a lo que la modelo respondió: “Yo no me he puesto la vacuna”. “Qué exagerada, cuatro días no es nada, además así pasa con el ciclo menstrual cuando van pasando los años, tampoco es una jovencita ya”, “Yo llevo 10 días de retraso y me hice la prueba y salió positivo”, “Se está haciendo vieja, así comienza uno con los achaques”, se puede leer en más comentarios.

“Solo queriendo llamar la atención” Más que entenderla por sufrir cólicos y tener un retraso en su periodo, la modelo y hoy ex conductora de Enamorándonos recibió críticas por haber compartido este video: “Cuatro días no es nada, exagerada, solo queriendo llamar la atención. Ups, pues de eso vive”. “Ridícula”, “Pues yo desde que me vacuné, o sea, abril y mayo, me ha bajado cuatro veces y ahorita ando en eso otra vez”, “Me acaba de bajar dos semanas antes y me duele solo el lado derecho del vientre y confirmo que es demasiado! Me puse la vacuna de Moderna el 23 de mayo”, se puede leer en más comentarios.

Su último día en Enamorándonos En otro video, la modelo y conductora mexicana dice que, tras el final de temporada de Enamorándonos con 300 capítulos, deja el programa, pero no está triste, sino que se encuentra muy emocionada por haber llegado por fin a este día. “Mucho crecimiento, aprendizaje y lo disfruté cómo debió ser y ya, es una etapa que culmina y yo me doy un break de la televisión porque así lo quiero, así lo decido y voy a seguir en mis proyectos, en mis cosas, tengo muchos planes, demasiados y eso es lo que me emociona”.

Ana Patricia Gámez deja el programa por sus hijos No está embarazada. De acuerdo con la cuenta de Chamonic, Ana Patricia Gámez ‘renuncia’ a Enamorándonos porque quiere dedicarle más tiempo a sus hijos y no quiere perderse esta etapa en la que ahora se encuentran, pues aún son muy pequeños. La reportera, y quien también fue co-conductora de El Gordo y La Flaca, Karina Banda, ocupará el lugar de la modelo mexicana en este exitoso programa: “Se le va a extrañar, pero qué bueno que disfrute a sus pequeños”, “QUé ovarios de mujer”, “Se está saliendo porque está haciendo dinero con los productos que vende, así como Rashel Díaz y Ximena Duque” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Le desea lo mejor a Ana Patricia Gámez Karina Banda no dejó escapar la oportunidad para compartir un emotivo mensaje en redes sociales: “Estoy muy emocionada y muy agradecida de que me hayan elegido como la nueva presentadora, para mí es un honor tener esta oportunidad. Mil gracias a todos ustedes por hacer esto posible”. Además, le deseó lo mejor a Ana Patricia Gámez en la nueva etapa de su vida que está por comenzar: “Te deseo el mayor de los éxitos en todo aquello que te propongas para tu vida. Me estás dejando un trabajo muy difícil porque sé que siempre diste el máximo por este show”. Karina Banda formará parte de Enamorándonos a partir de agosto.

Una emotiva despedida En las redes sociales de Chamonic, se puede observar la despedida que le hicieron a Ana Patricia Gámez en su último día en Enamorándonos. Su ahora ex compañero, el conductor chileno Rafael Araneda, fue el encargado de desearle lo mejor a nombre de todas las personas que conforman este programa. Conmovida por las muestras de cariño, y al borde de las lágrimas, la modelo y conductora mexicana no se imaginaba que sus pequeños, Giulietta y Gael, así como su esposo, Luis Carlos Martínez, estarían presentes en el estudio del programa (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Confirma que deja Enamorándonos por sus hijos Mientras Rafael Araneda le dedicaba unas emotivas palabras a Ana Patricia, su esposo e hijos se acercaron silenciosamente. Sus niños le obsequiaron un par de hermosos arreglos florales, lo cual les agradeció con un tierno abrazo. “Esta era una de las cosas de las cuales me dolía. Cuando llegaba de trabajar, ellos estaban dormidos y no les podía dar su bendición y hacer esa oración que hacemos los fines de semana. ¿Cómo me das la bendición, Gael?”, expresó una muy conmovida Ana Patricia Gámez.

“Siempre te recordaremos con mucho amor y con mucho cariño” Por último, Rafael Araneda le dijo a su hoy ex compañera que tuvo la oportunidad de hablar con su esposo, Luis Carlos Martínez, a quien le dijo que tiene una mujer espectacular, a lo que respondió que no se equivocó al casarse con ella. “Y vamos a celebrar los 300 capítulos de Enamorándonos con la familia de Ana, por el motivo por el cual emprende el vuelo. Siempre te recordaremos con mucho amor y con mucho cariño, a celebrar Enamorándonos por siempre”, finalizó Rafael Araneda.