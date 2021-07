Ana Patricia Gámez sigue dando de qué hablar

Tras renunciar a Enamorándonos, la conductora y modelo mexicana deslumbra desde la playa

“Eres toda una diosa”, le dicen sus admiradores A unos días de cumplir 34 años de edad, y tras renunciar al programa Enamorándonos, la conductora y modelo mexicana Ana Patricia Gámez deslumbra desde la playa con un bikini de infarto que dejó con la boca abierta a sus seguidores. A la fecha, esta publicación, disponible en su cuenta oficial de Instagram, tiene más de 70 mil likes y comentarios de todo tipo, entre ellos de varios famosos que quedaron cautivados con la ganadora del certamen Nuestra Belleza Latina 2010 y quien formara parte de Despierta América. “Eres toda una diosa”, le dicen a Ana Patricia Gámez “Estoy de vacaciones todos los días porque amo mi trabajo”, escribió Ana Patricia Gámez para acompañar esta imagen en la que luce un bikini en color verde que resalta aún más su espectacular figura: “Eres toda una diosa”, se animó a decirle un fan. Por su parte, tanto la exconductora del programa Suelta la sopa, Veneno Sandoval, así como la modelo española Agueda López, esposa de Luis Fonsi, le escribieron halagos, además de Jessica Carrillo, presentadora del programa Al rojo vivo.

“Tan linda siempre” Dueña de un carisma único y una belleza inigualable, Ana Patricia Gámez se convirtió en la segunda mujer mexicana en ganar el certamen Nuestra Belleza Latina en 2010. La primera fue Alejandra Espinoza tres años antes. El mismo año de su coronación, estuvo entre Los 50 más bellos de People en español. Y ahora, que posó en bikini desde la playa, la modelo y conductora recibió una lluvia de halagos: “Tan linda siempre”, “Chulada”, “Qué hermosa eres”, “Preciosa”, “La más guapa”, “Cuanta belleza”, “Increíble mujer”, “Bellísima y divina como siempre”.

No le importa la diferencia de edades Un par de días antes de que ‘se atreviera’ a subir una foto en bikini desde la playa, Ana Patricia Gámez compartió una imagen junto a su marido, Luis Carlos Martínez, con quien se casó el 31 de mayo de 2014 en Guadalajara, Jalisco, en México, “¿Diferencia de edad en la pareja? Si, por favor, nuevo episodio en mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Si vieron mis historias hace algunos días sabrán la diferencia de edad entre Luis y yo, sino entérense en este nuevo episodio, donde cuento además muchos de los puntos más interesantes que ustedes me compartieron”, escribió.

Critican con todo a Ana Patricia Gámez La modelo y conductora mexicana tal vez no se imaginó la lluvia de críticas que recibiría luego de que se dejara ver a punto de comer una hamburguesa, papas y refresco, pues pocos le creyeron que, debido a su espectacular figura, coma algo así. “Tú no comes eso, Ana”, “¿Cómo puedes apoyar un producto así? Que solo hace a la gente más diabética y problemas de salud y llevarlos a la muerte. Muy mal”, “No creo que ella se coma eso”, “Anita, soy tu fan, eres muy linda, talentosa, pero esas cosas no son para nada saludables, tú ni siquieras las has de comer”.

Cautiva nuevamente a sus seguidores Madre de dos hijos, Giulietta, nacida el 5 de mayo de 2015, y Gael Leonardo, nacido el 10 de julio de 2018, Ana Patricia Gámez complació a sus admiradores con una fotografía en la que de nueva cuenta luce un traje de baño que resalta su belleza. “Miles de aplausos Anita, estás preciosa como siempre, que disfrutes mucho tu viaje en yate”, “Siempre bella, Anita”, “Wow, cuanta belleza, Dios me la bendiga”, “Toda una modelo, muy hermosa”, “Muy hermosa, Ana Patricia, pon una foto en bikini, ¿o tu esposo es celoso?”, expresaron algunos usuarios (Archivado como: Tras renunciar a Enamorandonos, Ana Patricia Gámez deslumbra desde la playa).

Ana Patricia Gámez revela que su hijo se puso mal tras viaje a México Además de estar presentes en el primer aniversario luctuoso de su padre, hecho que la marcó profundamente, Ana Patricia Gámez compartió que también la intención de este viaje a México era celebrar el cumpleaños número tres de su pequeño Gael, sin imaginar lo que pasaría más adelante. “Llegué con mis niños, y saben que cuando vas a tu lugar de origen lo que quieres es comer… Llegué arrasando con todo, y me fue súper mal porque a los dos días me enfermé horrible. Su hijo fue el que terminó en urgencias de un hospital”.

“Me comencé a sentir súper mal” “Salimos de paseo a un pueblo mágico que está cerca, rentamos un hotel, y apenas llegamos hacía un montón de calor, yo me comencé a sentir súper mal, la panza se me infló como si estuviera embarazada de 7 u 8 meses, inflada, dura, el caso es que la pasé súper mal y duré así varios días. Fue tanta mi frustración, mucho tiempo me la pasé tirada porque me sentía hasta mareada“. Ana Patricia también comento que su hijo en un día vomitó en siete ocasiones y fue cuando tuvieron que llevarlo a emergencias, lugar donde le aplicaron una inyección para cortar la infección. Tal parece que no fue buena idea hacer este viaje a México.

Su hijo estuvo enfermo varios días Ya casi para terminar con su relato, la ex conductora de Enamorándonos dijo que, luego de llevar a su hijo con un pediatra, le dijeron que tanto su organismo como el de ella ya no están acostumbrados al agua ni a la comida de México. “Gael duró así enfermito algunos días… Lo bueno es que mejoró justo para disfrutar de su cumpleaños”, expresó la presentadora mexicana, quien está organizando su empresa para poder realizar los proyectos que había dejado pendientes por estar en televisión.

Vacaciones con la familia En esta misma emisión, Ana Patricia mencionó que aún tiene pendiente hacer dos viajes de vacaciones junto a su familia: a las Bahamas, para disfrutar de la playa, y a Carolina del Norte, en Estados Unidos, para deleitarse con la montaña. Yo siempre he dicho que a esta vida no solo venimos a trabajar, sino a disfrutar, porque de eso se trata”, concluyó la simpática presentadora mexicana, quien aseguró que no dejará de lado sus redes sociales como se había rumorado recientemente.