Como si se tratara de un sueño para todos sus seguidores, la cuenta de Instagram de la revista People en Español compartió una fotografía escandalosa en la que aparece Ana Patricia Gámez, conductora de Enamorándonos USA como pocas veces la habíamos visto, más sexy que nunca y enseñando su ‘parte más íntima’ en una tanga.

Y es que en estos meses, la revista ‘People en español‘ hizo una recopilación de los 50 más bellos, celebridades con los rostros y los cuerpos más candentes del medio del espectáculo hispano, lo que llevó a la remembranza de un momento de 2014 en el que Ana Patricia Gámez dejó a todos con la boca abierta.

Y es que en la fotografía, Ana Patricia Gámez aparece sentada en un columpio con un atuendo por demás sexy, compuesto de un corset que apretaba sus pechos y sus caderas, sin embargo, debajo no traía más que una especie de tanga que dejaba al descubierto su parte más íntima, con una especie de encaje que simulaba una falda transparente que no le tapaba nada.

“Cómo olvidar esta sesión de fotos con @anapatriciatv en el 2014 para los #50masbellos de @peopleenespanol #bts#detrasdecamaras #anapatriciatv”, fue la descripción de la fotografía en People en español, que sin duda recibió mucha polémica por parte de los seguidores quienes no dudaron en comentar.

La foto de Ana Patricia Gámez más sexy que nunca en una tanga levantó polémica: “Le hace falta preparación como comunicadora habla muy feo”, “Pésima conductora”, “La bombillo sin luz de Ana Patricia ni vistiendo de seda se ve fina por prepotente y altanera”, “Ana ya no esta en Despierta América, no aguantó la presión que tenia del publico diciéndole que no tenia carisma ni talento”, y los insultos apenas comenzaban.

“No me gusta como comunicadora”, “Y si tiene talento por algo está donde está”, “Ahora será los 50 más viejos”, “El público no quiere saber mucho de la cuñada de Karla Martínez por altanera”, “Esta mujer no tiene talento ni humildad”, “No tiene ni gracia ni talento!!”, “Gran cosa mejor que manden Ana Patricia para la universidad para que coja clases de dicción que canta mas que una cotorra”, “Es bien arrogante no tiene humildad”, “Y las piernas pa’ cuando”, “Una bruja sin educación y pregúntele a Jomari Goyso”, el último comentario en relación con que no se llevaban bien en Despierta América.

Ana Patricia Gámez lleva meses siendo la conductora de programa Enamorándonos USA, quien junto a Rafael Araneda se enfrascan en hacer que varias personas se hagan pareja sin embargo, hace algunas semanas, una tragedia cimbró el show debido al suicidio de uno de los participantes, lo que ha llevado al formato a un escándalo, pues en la versión de México ya son varios los asesinatos registrados en integrantes del programa.