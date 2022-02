Ana Patricia sorprende a todos con tremendo gesto

Niega a su cuñada en medio de todos

Karla Martínez no duda en responderle ¡La niega frente a todos! Vaya sorpresa que causó la conductora mexicana Ana Patricia Gámez luego de que a través de redes sociales negara a su cuñada Karla Martínez, a lo que la también conductora de ‘Despierta América’ no dudara en responder en seguida: “Que no me niegue que aquí estoy”. Actualmente, Ana Patricia se ha consagrado como una de las mexicanas más queridas por el público hispano, a tal grado desde que anunció de manera oficial su descanso de la televisión, muchos fieles admiradores están al pie del cañón para el momento en que la guapa modelo anuncie su regreso triunfal a la conducción. La relación entre Ana Patricia Gámez y la conductora Karla Martínez, su cuñada A pesar de estar alejada de las cámaras de televisión, eso no quiere decir que la guapa modelo no este cerca de sus fieles admiradores, y es que ha sido a través de redes sociales en donde Ana Patricia Gámez ha mostrado su día a día a sus fieles fanáticos así como ¿el día en que negó a su cuñada? No fue para nadie un secreto cuando se dio a conocer que Ana Patricia y la conductora Karla Martínez desarrollaran una bella amistad luego de que su hermano, Luis Carlos Martínez, iniciara su relación con la guapa mexicana, provocando que Karla y Ana Patricia se hicieran grandes amigas.

Ana Patricia Gámez ‘niega’ a su cuñada frente a todos Sin embargo, vaya sorpresa que causó la también reportera luego de que en pleno concierto Ana Patricia Gámez negara a su cuñada frente a todos y delante de su suegra, pero afortunadamente todo quedó en una simple broma y en la carcajada de ambas, quienes no dejaban de demostrar el gran cariño que se tienen. Todo comenzó cuando a través de las historias de Instagram de Ana Patricia, ambas amigas, salieron a disfrutar de un concierto de la banda Matute, en los divertidos videos se veía a Karla Martínez bastante eufórica por el gran evento, provocando que gritara en cada momento en que Ana Patricia la grababa.

“¿Quién es está señora?” se pregunta Ana Patricia Al inicio del video, Ana Patricia Gámez le preguntaba a quienes iban a ver a lo que Karla Martínez, su cuñada y conductora, eufóricamente gritaba: “Vamos a ver a Matute”, mientras que movía de un lado para otro sus manos y su cabeza, gritando a los 4 vientos su felicidad. Esta reacción tan divertida y espontanea por parte de la mexicana provocó que Ana Patricia no dudara en soltar tremenda carcajada cada que veía a la hermana de su esposo emocionada por este concierto. Posteriormente, y con una gran sonrisa, la ex conductora de ‘Enamorándonos USA’ comentó: “Oigan, no la conozco ¿Quién es está señora que está aquí a mí lado?”, refiriéndose a su cuñada.

La respuesta de Karla Martínez después de que Ana Patricia Gámez la ‘negara’ Esto provocó más diversión entre ellas, a lo que la conductora de ‘Despierta América’ no dudó en responder, mientras se acercaba más a Ana Patricia Gámez y afirmaba con mucho orgullo que ella era su cuñada: “Su cuñada, que no me oculte, por favor”, menciona con una gran sonrisa. Tras esta declaración la modelo y ex concursante de ‘Nuestra Belleza Latina’ soltó otra carcajada y anunció a sus seguidores que aún no empezaba el concierto y ya estaban emocionadas: “No ha comenzado, apenas va a empezar y pues ya, mejor córtale, jajaja”, comenta entre risas.

¿Todo era broma y diversión? Después de este momento de bromas y diversión, el concierto de la banda Matute comenzó y a pesar de que al principio la más emocionada era su cuñada Karla Martínez, Ana Patricia Gámez no tardó mucho en ambientarse y agarrar el ritmo y la diversión junto a la presentadora. Según informa la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, no solo estuvieron ellas presentes en este concierto, ya que a los pocos minutos también asistió Luis Carlos junto a su suegra Doña María Goretti, haciendo de la velada cada vez más divertida y demostrando los bonitos lazos familiares que tienen.

El gran secreto que reveló Ana Patricia Gámez en redes sociales Cabe destacar que no fue hace mucho cuando Ana Patricia Gámez sorprendió a todos también al revelar el mayor secreto que varias famosas tenían para lucir tremendos cuerpos de impacto, tips y consejos que la misma Jennifer López y Beyoncé usaban en sus presentaciones. A través de un video publicado por la cuenta de Univisión Famosas se podía ver como Ana Patricia revela el secreto de varias de sus compañeras: “Pero yo creo que un 90%, sino me equivoco, entre las personas que ustedes ven en televisión, ya sea conductoras, actrices, cantantes han usado o usan faja”.

¿Incluso lo usan Beyoncé y Jennifer López? Posteriormente a esto, Ana Patricia Gámez asegura que si bien las mujeres debemos aceptar nuestro cuerpo como tal, no está mal tampoco tratar de esconder ciertos aspectos que no son agradables: “Hay que aceptarnos, pero de pronto si queremos meter la pancita cuando hemos sido mamás y nuestro cuerpo ha cambiado, no está mal buscar opciones”. “Yo he visto con mis propios ojos, créanme, y ustedes a lo mejor a través de redes sociales se han dado cuenta, y quizá no todas la usan todos los días. Ellas (JLo y Beyoncé) se ponen unas medias, casi como una faja, que te aprietan fuerte, y no se ponen una, sino hasta dos o tres para poder lucir tremendo cuerpazo”, mencionó en ese entonces la ex conductora de Enamorándonos USA. PUEDES VER EL VIDEO DE ANA PATRICIA GÁMEZ ‘NEGANDO’ A SU CUÑADA AQUÍ