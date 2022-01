Ana Patricia Gámez se contagia de COVID

Se encontraba de visita en México para celebrar Navidad con su familia

La conductora de Despierta América, Ana Patricia Gámez compartió al público durante una trasmisión la forma desafortunada en la que se contagio de coronavirus, en plenas fiestas decembrinas y mientras se encontraba de vacaciones para reencontrarse con su familia. La cuenta oficial en Instagram de Univisión Famosos, fue la encargada de postear el video en el que la ex modelo de belleza platicó de manera detallada como fue que empezó a sentir algunos malestares que no le dieron muy buena espina, y una vez que se hizo la prueba de COVID salió positiva. Ana Patricia Gámez se contagió de COVID en navidad Lo anterior, le dio un giro inesperado a los planes que Ana Patricia tenía para celebrar la Navidad, pues la idea era pasarla cerca de su familia que vive en el estado de Sonora en México, lugar donde ella nació, aunque actualmente reside en Miami, Florida por su trabajo en la televisión. Tristemente, una vez que la presentadora y sus hijos se dieron cuenta de que habían sido contagiados, no les quedo más remedio que encerrarse para tratar de no contagiar a ningún otro integrante de la familia, pero eso no lo es todo, sino que también tuvo que permanecer lejos de su esposo.

Ana Patricia Gámez covid: Su esposo no pudo alcanzarla en México Los primeros en viajar y llegar hasta Sonora fueron Ana Patricia y sus dos pequeños, pero días después, su esposo Luis Carlos Martínez los alcanzaría en la ciudad para celebrar noche y pasar las vacaciones todos juntos en familia, sin embargo esto no fue posible. "Luis no pudo llegar, no pudo llegar, él me iba a alcanzar pero les voy a platicar cómo fue sucediendo todo", platicó la conductora, explicando que la razón por la que su esposo ya no pudo llegar para estar con ellos fue para evitar ser contagiado al igual que el resto de los integrantes de su familia.

Ana Patricia Gámez covid: tuvo un mal presentimiento La reportera, confesó que un día antes de viajar a México, fue invitada para participar en el programa de Enamorándonos USA, programa al que había pertenecido anteriormente durante un par de años, pero que en esta ocasión le provocó un mal presentimiento. "Hubo algo dentro de mi que me dijo que tal si vas y te contagias… obviamente si uno piensa negativo lo va a atraer, a lo mejor si lo atraje. No puedo decir que ahí me contagie, la verdad que no porque estuve en el aeropuerto, no sé… entonces no quiero echar culpas de donde fue, con quien fue, porque no", mencionó Ana Patricia.

La pasó bien en el programa de Enamorándonos Aún a pesar de haber pensado que si visitaba el programa podría contagiarse, parece ser que eso no le impidió pasar un buen rato junto a su ex compañero el periodista Rafael Araneda, pues a través de su cuenta de Instagram, la sonorense compartió un par de fotografías y un video pasándola bien en el programa. "Hoy en @EnamorandonosUsa, como en estos últimos tiempos la vida o las circunstancias te sorprenden, hay que hacer lo que se pueda con lo que se tenga! Y aquí se tuvo mucha alegría, positivismo y buena vibra!! Feliz Navidad. Te quiero mi Rafa Araneda", escribió Ana.

Al llegar a México se hizo una prueba de COVID Una vez en México Ana decidió hacerse una prueba al llegar al aeropuerto, misma que en ese instante resultó negativa, aunque esto no duraría mucho, ya que tan solo un día después de haber aterrizado empezó a sentirse un poco mal y esa fue la señal de alerta. "El caso es que el lunes ya pasó así y el martes yo ya dije no, no me siento bien ya era una cosa de que estaba cansada, de pronto me empezó como que la congestión nasal, más tos, los niños empezaron también", recordó Ana Patricia durante la transmisión.

Su familia también se contagió Luego de que ella y sus hijos dieran positivo a COVID, rápidamente se dieron a la tarea de encerrarse en la habitación de la casa para prevenir que alguien más se contagiara. "Lo único que podemos hacer es estar encerrada en el cuarto con los niños, tapaboca, tomar medicina y no acercarnos a mi abuelito", platicó la modelo. Pese a ello, los esfuerzos no sirvieron del todo pues aún así otros integrantes de la familia también terminaron contagiados, aunque ninguno lo hizo con gravedad. "Desafortunadamente nos dio COVID no solamente a mi, sino a mis niños, a mis hermanas, a mis sobrinos y quizá a mi mamá", agregó Ana. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ

¿Cómo se encuentra actualmente Ana Patricia Para cerrar con sus declaraciones, la presentadora de Univisión mando un mensaje de reflexión para todos sus seguidores y el público en general, mencionando la importancia de permanecer cuidándose sin importar donde estemos o a donde vayamos. "Tristemente pues yo creo que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, obviamente hay que cuidarnos", finalizó Ana Patricia, quien actualmente se encuentra sana y por medio de su cuenta de Instagram compartió como recibió el año nuevo junto a su esposo e hijos.