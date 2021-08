Un grato recuerdo

Unos días de haber compartido lo que es la última morada de su papá, Ana Patricia le dedicó un emotivo mensaje con motivo del Día del Padre, el cual se celebra en México el tercer domingo de junio. Además, subió una imagen junto a él en un destino turístico.

“Mi papá es la estrella más bonita que brilla en el cielo. Hoy en su día solo lo puedo recordar, no lo puedo abrazar, ni darle un regalo. No quiero recordar su último día del padre con vida porque no la estaba pasando bien, tengo tantos hermosos momentos con él y me quedo con eso, porque mi viejo fue un gran padre!”.