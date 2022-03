Ana Patricia indirecta amigos: Hubo personas que no la acompañaron en su duelo

La conductora reveló que la amistad con Sonia y Millie Morales se reforzó desde la pérdida de su padre, pues dijo que en ningún momento la dejaron sola, esto sucedió en junio del 2020. “¿Cuándo me di cuenta que esa amistad se reforzó y quienes me di cuenta que realmente estaban para mi?, pues cuando perdí a mi papá, en ese momento yo me di cuenta quienes verdaderamente me acompañaron y me dieron palabras de aliento”.

Patricia vivió momentos muy difíciles, además admitió que hay personas que consideraba importantes que no se hicieron presentes en su duelo; “Fueron pocas las personas, yo entiendo que cuando una persona pasa por un duelo nos detenemos. Después de que pasó eso, el hecho de mandar un mensaje y decir ‘estoy contigo’, es más que suficiente”, exclamó.