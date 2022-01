Ana Patricia Gámez pone en jaque a miles de famosas

Revela el gran secreto que usan Jennifer López y Beyoncé

¿Por qué Ana Patricia no regresa a la televisión? ¡Lo reveló todo! La guapa conductora mexicana, Ana Patricia Gámez sorprendió en redes sociales al revelar el mayor secreto que sus famosas compañeras, incluida ella, usan para verse esbeltas y presumir una cinturita de avispa. ¡Incluso hasta Jennifer López y Beyoncé lo usan! Actualmente Ana Patricia Gámez se encuentra un hiatus en su carrera como conductora de televisión, y es que desde hace varios meses atrás la guapa mexicana se alejó por completo de la pantalla chica para dedicarse de lleno a su labor como empresaria y madre de familia. Ana Patricia Gámez sorprende al revelar un gran secreto Durante toda su labor como conductora, hemos visto a Ana Patricia Gámez lucir una figura de impacto, siempre delgada y estilizada, misma que hace que miles de mujeres busquen verse como ella o como todas las famosas que aparecen en televisión o en la pantalla grande. Sin embargo, toda esta figura es una farsa, o bueno, no todo es lo que parece, ya que fue la misma conductora mexicana quien, sin tapujo alguno, reveló el mayor secreto que miles de artistas, incluida ella, usan para presumir una figura más firme y delgada, sorprendiendo a todos al mostrar incluso el procedimiento.

Afirma que miles de famosas, incluida ella, usa este secreto A través de la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, se publicó un video en donde la ex conductora de Enamorándonos USA, Ana Patricia Gámez, revelaba el mayor secreto que muchas famosas, incluida ella, usaban para lucir un cuerpo de impacto, más delgado y estilizado que nunca: Al pie del video, el cual ya cuenta con más de mil me gusta, la cuenta escribió lo siguiente: “Ana Patricia revela el secreto que el 90% de las famosas usan para verse bien. (Incluida ella)”.

“Al menos un 90% de las famosas usa este secreto”; Ana Patricia Gámez En el video Ana Patricia mencionó lo siguiente, poniendo en jaque a todas sus compañeras famosas al revelar su gran secreto: “Pero yo creo que un 90%, sino me equivoco, entre las personas que ustedes ven en televisión, ya sea conductoras, actrices, cantantes han usado o usan faja”. El clip destacó que no ha sido un secreto que la guapa conductora mexicana nunca ha escondido que le gusta usar fajas cuando esta trabajando o tiene un evento importante, e incluso la modelo tiene su propia marca de fajas, la cual vende a través de su plataforma en Internet.

La fajas, el mayor secreto de las famosas para lucir un cuerpo de impacto Posteriormente a esto, Ana Patricia Gámez asegura que si bien las mujeres debemos aceptar nuestro cuerpo como tal, no está mal tampoco tratar de esconder ciertos aspectos que no son agradables: “Hay que aceptarnos, pero de pronto si queremos meter la pancita cuando hemos sido mamás y nuestro cuerpo ha cambiado, no está mal buscar opciones”. La conductora de Univisión asegura que este secreto lo usan varias de sus compañeras y diversas famosas del medio: “Yo he visto con mis propios ojos, créanme, y ustedes a lo mejor a través de redes sociales se han dado cuenta, y quizá no todas la usan todos los días”.

¿Hasta Jennifer López y Beyoncé las usan? Tras esto, Ana Patricia Gámez señaló que incluso famosas de talla internacional las usan, tales como las cantantes estadounidenses Jennifer López y Beyoncé, siendo ese su secreto para lucir sus delgadas figuras: “Pues es que ellas se ponen unas medias, casi como una faja, que te aprietan fuerte, y no se ponen una, sino hasta dos o tres”. La ex conductora de Enamorándonos USA también dio varios tips a las mujeres que apenas estaban comenzando a usar estas fajas y eran primerizas: “Si nunca te has puesto una faja, guíate de la talla de blusa que usas, si usas talla M, yo voy a agarrar una tal M de faja, y así sucesivamente”.

Ana Patricia Gámez cuenta su experiencia al usar este secreto Para finalizar con su video, en donde Ana Patricia Gámez puso en jaque a las famosas al revelar su mayor secreto para lucir una figura de impacto, la guapa conductora contó sus vivencias con el uso de la faja, misma que constantemente se ponía cuando se encontraba trabajando como conductora en Enamorándonos USA: “Así con la misma fuerza que me la puse, me la quito y me la vuelvo a poner y créanme que al principio uno dice que es mucho trabajo, pero no, te acostumbras y lo hacer super rápido, por ejemplo yo en Enamorándonos (cada rato lo hacía para ir al baño) y quítate el micrófono, sácate el zipper, bájate la faja y vuélvetela a poner”, finalizó con su video.

¿Por qué no regresa a la televisión? Como bien se mencionó, fue hace unas semanas atrás cuando Ana Patricia Gámez se alejó por completo de la televisión, afirmando que si bien ha recibido propuestas para varios programas, ella ha negado estas oportunidades: “Yo no me fui de Enamorándonos o de Univisión para buscar otros horizontes, me fui para dedicarme a mis hijos, hacer lo que quiera con mi tiempo, con los negocios, no quiero estar atada”, mencionó en una entrevista para Despierta América en Domingo. Sin embargo, esto no quiere decir que la modelo mexicana se alejó por completo de la cámara y de sus fieles seguidores, ya constantemente mantiene contacto con ellos a través de redes sociales o las distintas plataformas con las que cuenta, ya sea a través de YouTube o incluso por sus podcasts. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ