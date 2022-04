“El regreso es ¿por qué? porque me han permitido hacer un balance entre mi carrera, mi profesión, que en esta pausa me di cuenta que me apasionaba, que amaba, que si bien, no me arrepiento de esa pausa que hice durante nueve meses, pero el balance me lo permitieron ellos (su familia) me dieron la opción de regresar, la pensamos mucho obviamente, mi familia, mis hijos y yo y creo que el balance es una guerra que se gana y se pierde todos los días, pero mis hijos están felices de verme nuevamente en la televisión, mi esposo apoyándome y aquí seguimos…”, finalizó Ana Patricia.

¿Qué opina la gente del regreso de la ex conductora de Despierta América a Enamorándonos USA?

Hubo muchos comentarios encontrados en la decisión de Ana Patricia Gámez de retornar a la televisión: “No pudo con los hijos, ser madre a tiempo completo no es para todas, es el trabajo más difícil qué hay, no es el balance es que ya no pudo más”, “Tanto show para nada”, “Realmente es un poco triste, para mí a Karina no debieron sacarla así para supuestamente ir a un reality en una isla, ella lo hacía muy bien como presentadora, Y creo que Ana Patricia debió pensar bien antes de irse para ahora tener que volver al programa, ahí hay algo que no está bien claro”.

Y más personas continuaron: “Esta ya no sabe que hacer, no disque que muy entregada a su familia y no se cuánto, que se alejaría de la pantalla para estar en su hogar, dicen cualquier cosa para llamar la atención y luego tienen que volver con el rabo entre la piernas”, “Ésta se va cuando quiere y vuelve cuando se le canta.. Horrible lo que hicieron con Karina, no se hace con ninguna persona”, “A mi me dio pena cuando se fue Ana, pero ahora me da pena que se vaya Karina, uno se encariña con la gente”.

La gente juzga mal a Ana Patricia por su regreso

Pareciera que las cosas ‘se le voltearon’ a Ana Patricia Gámez, pues la gente que se encariñó con Karina Banda en Enamorándonos comentaron que no estuvo bien la manera en que se dieron las cosas: “Por el dinero”, “Debe haber cierta coherencia entre la palabra y la acción. Si la razón fue estar más cerca a sus hijos y en aquella ocasión indicó lo difícil que era combinarlo por las largas horas de trabajo, no entiendo en qué cambió”.

“Apenas 9 meses han pasado no se vale lo que hacen con Karina ella es una chica bella y muy profesional”, “Karina es mejor mil veces, esa Patricia ahora quiere el dinero que le hace falta pero yo siendo Univisión no la contrataría, el rating del show va a bajar manadas de ridícula”, “Esta chica no sabe que es lo que quiere, llora, se va, vuelve”, “Por que se dió cuenta que el trabajo de cuidar hijos no es nada fácil ni glamuroso! Lo que se me hace injusto es que por ella hayan sacado a Karina”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA DE KARLA MARTÍNEZ A ANA PATRICIA GÁMEZ