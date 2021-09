Sin embargo, fue a inicios de este 2021 cuando la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 anunciaba su retiro definitivo de la televisión debido a que se quería dedicar de lleno a su familia y a sus hijos, ya que no quería perder ni un momento de su infancia, dejando un gran hueco en los corazones de muchos de sus fanáticos, quienes esperaron arduamente por su regreso.

“Comprobado gente, su esposo era un celoso que ya no la dejaba trabajar”: La conductora mexicana, Ana Patricia Gámez reaparece en el programa matutino Despierta América tras un tiempo de estar alejada de las cámaras y seguidores le echan en cara, argumentan que fue más bien su esposo quien no la dejaba trabajar.

Y es que a pesar de que este regreso no es definitivo debido a que Ana Patricia Gámez estaba cubriendo a su compañera Francisca Lachapel, quien actualmente se encuentra descansando tras dar a luz a su hijo Genaro, sus compañeros Karla Martínez, Johnny Lozada, Satcha Pretto y Carlos Calderón, se encargaron de darle una calurosa bienvenida.

“Bienvenida Ana, siempre me da mucha alegría verte de nuevo”, “Lo mejor de Despierta América es volver a ver a Ana en televisión”, “Bravo Anita, hay que darle frecura al programa, muy bien”, “Que bueno, hoy sí voy a ver el programa”, “Bienvenida Anita, hace falta tu energía, belleza y juventud”, “Mucho mejor que Francisca”.

“De seguro ya se le acabó el dinero”; Ana Patricia Gámez regresa a Despierta América

Lamentablemente no todos fueron buenos comentarios para Ana Patricia Gámez regresando a Despierta América, ya que muchos seguidores le comenzaron a echar en cara que entonces para qué se iba si después iba a regresar, comentando que tal vez había sido porque se le había acabado el dinero:

“Eh pues, se le acabaron los ahorros me imagino”, “Pues no que quería pasar más tiempo con su familia, y por eso se retiraba de la televisón”, “Yo no entiendo porque dijo que se iba a retirar porque quería más tiempo con sus hijos y después se fue a otro show y se salió y ahora vuelve aquí, nunca hizo lo que iba a hacer, tanto show para nada”, comentaron algunos seguidores en la publicación.