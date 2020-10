Ana Patricia Gámez conmueve con una publicación en redes sociales

La modelo y conductora comparte con sus seguidores una triste noticia

“Aún no estamos listos para dejarte ir”, expresó

¡Vaya 2020! Fue en junio pasado que el padre de Ana Patricia Gámez perdió la vida, y ahora, la modelo y conductora comparte una triste noticia con sus seguidores, quienes no dudaron en expresarle su apoyo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, la conductora de Enamorándonos USA subió una foto en la que aparecen sus dos pequeños hijos junto a “Honey”.

A punto de llegar a los 40 mil likes, como de la productora Luz María Doria, La Veneno Sandoval, ex conductora de Suelta la sopa y la modelo Nastassja Bolívar, esta publicación de Ana Patricia Gámez dice lo siguiente:

“13 años conmigo, 5 con Giulietta, 2 con Gael. Honey, aún no estamos listos para dejarte ir”.

Los seguidores de la modelo y conductora no dejaron pasar mucho tiempo para expresarle su apoyo en estos complicados momentos: “Los queremos muchísimo”, “Hermosa foto”, “Entendemos tu tristeza, Ana Patricia”, “Bellos, Dios los bendiga”, “Mis oraciones para Honey”, “Nunca estamos listos para una despedida”, “Muchos años de vida para tu perrita”.

Por su parte, algunos usuarios decidieron compartir sus experiencias con la conductora de Enamorándonos USA: “Es tan triste dejarlos ir porque son parte de uno, forman parte de tu familia. Yo tengo los míos y no me quiero imaginar el día que me falten y eso que tengo con el primero 6 años”.

“Los animalitos llegan a ser parte de la familia”, “Preciosos, los amo”, “Anita, recuerda: todos los perros van al cielo”, “Los perritos no deberían desaparecer, tendrían que ser eternos”, se puede leer en los comentarios.

Y aunque Ana Patricia Gámez abrió su corazón con sus fans, parece que el asunto no es muy grave o se olvidó muy rápido de “Honey”, ya que compartió otra publicación que da mucho de qué hablar.

