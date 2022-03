“¿N o que ya no iba regresar a la televisión?”

Cabe recordar que en el año 2010, Ana Patricia Gámez se convirtió en la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010, certamen que fue transmitido por la cadena de Univisión. Desde ese momento la mexicana ganó popularidad, lo que la llevaría a la pantalla chica para aparecer en distintos programas.

“Realmente después del show con Jomari y vimos cómo era en realidad, no me gusta su actitud”, “¿Y no que ya no iba a regresar a la televisión?, porque se iba a dedicar tiempo a sus hijos, ya que no pasaba el tiempo necesario, se me hace que la sacaron de Enamorándonos”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Ana Patricia Gámez anuncia regreso Despierta América