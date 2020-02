Ana Martín revela pancita plana

Saca sus mejores pasos de baile

Usuarios de redes sociales la admiran

En pleno aniversario número 32 del estreno de la novela ‘El Pecado de Oyuki’, la actriz mexicana de cine y televisión, Ana Martín, sorprendió a sus ‘fans‘ al publicar en redes sociales y una fotografía y un video en el que aparece con poca ropa.

La artista, cuyo nombre real es Ana Beatríz Martínez Solórzano y quien apareció en telenovelas mexicanas como Gabriel y Gabriela, recordó sus tiempos de juventud y compartió a sus seguidores de Instagram una fotografía de cuando tenía 20 años de edad. En ella, aparece con un top y una braga con tiras de color verde.

Ana Martín, quien se hizo popular a mediados de los años 60, luce en la imagen con un cuerpazo de envidia, sin dejar de lado su cautivadora belleza. Seguida de la fotografía, la actriz también publicó un video en el que baila al ritmo de Bule, Bule, cantada por la banda sesentera, Los Rockin Devils.

La actriz, quien aparece bailando dentro de la vitrina de una “disco”, sorprende por su diminuta cintura y ágiles movimientos, característicos de aquella época.

VER EL VIDEO AQUÍ

“A mis 20 años de edad, deslicen — y verán mi video bailando al ritmo de Bule, Bule (Los Rockin Devils) en la película Acapulco a go go (1967), un melodrama color de rosa dirigido por Arturo Martínez”, escribió la actriz en la publicación.

Las publicaciones, que lograron los 5.914 mil “me gusta”, encantó a los seguidores de Ana Martín, quienes reconocieron su espectacular belleza. “¡Hermoso cuerpo, hermosa energía, hermosa artista”. “El tiempo pasa, pero tú continúas linda como siempre”.

“Bella de ahí hasta la fecha. Tengo pocos menos años, pero me identifico contigo, hermosa”, “Sigues siendo la más hermosa y simpática”, le escribieron algunos usuarios.

Algunos ‘fans’ hasta la compararon con Elizabeth Taylor, por “guapa y bella”.

La actriz, quien llegó a participar en la película, Acapulgo a go, go, agradeció los mensajes de sus seguidores de Instagram y en especial el de una usuaria, quien le publicó: “Preciosa, que bonito video”. “Muchas gracias, me alegra saber que les gustó mi video bailando Bule, Bule. Saludos”, contestó Ana Martín. “Lo amé y le cuento que ya estoy viendo ‘El pecado de Oyuki’, es todo un arte tan bonito, nunca había visto algo parecido”, le contestó la ‘fan’.

Sus espectacular baile no pasó desapercibido, pues algunas personas elogiaron sus movimientos, los cuales estaban de moda en aquella época. “Que belleza Ana Martín, que bien baila, pero también sigue siendo una linda señora”. “Guapísima mi linda y hermosa @anamartinog y que época más bonita y gran baile y grandes videos el Bule, Bule. Muchos saludos”, “Bella y que bien bailaba señora”.

Algunos usuarios reconocieron que desde la primera vez que la vieron bailar la canción interpretada por Los Rockin Devils, adoraron la canción. “Desde que vi esa película y te vi bailando el Bule, Bule, adoré esa canción, tanto, tanto, con solo verte bailar”. Mientras que otros recordaron su infancia: “Yo tenía en ese tiempo nueve años y veía novelas y las sigo viendo… Me gustan sus personajes. Muchas bendiciones”.

“No he visto, hasta la fecha, alguien bailando como usted lo hizo. Me encanta esa peli”, hicieron referencia al video que Ana Martín publicó.