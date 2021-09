Habla por primera vez sobre su orientación sexual. La actriz mexicana, Ana Martin habla por primera vez respecto a las especulaciones de su orientación sexual, y confiesa de una vez por todas si le gustaban las mujeres, rumores que han estado presentes a lo largo de su carrera artística: “Tengo fama de que me gustaban las mujeres desde hace mucho”.

“Tengo fama de que me gustan las chavas desde Gabriel y Gabriela cuando yo hacía el personaje de Gabriel. Desde mi generación teníamos muchas amigas y amigos gays”, confesó la actriz mexicana, para posterior dar paso y aclarar sobre si realmente le gustaban las mujeres como mucho se especuló durante todos estos años.

“Si me gustaran las mujeres te lo diría”; Ana Martin habla sobre su orientación sexual

Ana Martin por fin habló sobre su orientación sexual y aclaró todos los rumores que habían respecto a que si le gustaban las mujeres como mucho se especuló: “Realmente a mí me gustan los hombres. Si me hubieran gustado las mujeres te lo diría. Sí, anduve con una mujer y ¿cuál es el problema?”, comentó segura ante estas especulaciones.

Posteriormente comentó que durante sus años de juventud realmente a la gente no le importaba la orientación sexual de las demás personas: “En los años 60 la pastilla anticonceptiva fue una revolución sexual; entonces, no había problemas si eras o no gay, a nadie le importaba nada de eso”, aseguró la actriz.