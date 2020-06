Ana Martin | Biografía

Ana Beatriz Martínez Solórzano, quien es conocida en el medio artístico simplemente como Ana Martin, es una reconocida actriz mexicana nacida en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1946. Sus padres fueron Jesús Martínez y Dina Solórzano. Jesús Martínez “Palillo”, fue uno de los cómicos mexicanos más destacados en los años 40s. Tanto Martin como su padre compartieron el gusto por el canto, mismo que la llevó a grabar un álbum discográfico en 1983.

Familia de Ana Martin



Jesús Martínez (padre)

Dina Solórzano (madre)

Jorge Hidalgo Solórzano (hermano)

Ana Martin es una primera actriz mexicana que se ha destacado por sus participaciones en teatro, cine y televisión. Sus inicios se remontan a los años 60, cuando participó en el certamen de belleza Miss Mundo de 1963. Aunque no logró llevarse el máximo galardón, sí pudo alzarse con el reconocimiento por el mejor traje regional y el mejor traje de baño.

Esto dio pie a que iniciara un camino en la actuación, ya que dos años después, en 1965, recibió una invitación para integrarse al elenco de la película El Gángster, donde fue tal la demostración de su talento que recibió invitaciones año con año para formar parte de los elencos de películas como “Marcelo y María”, en 1966; “Amores prohibidos”, en 1967; “La muerte es puntual”, en 1967; “¿Por qué nací mujer?”, en 1970; “Mil caminos tiene la muerte”, en 1977, y “Ángela Morante, ¿crimen o suicidio?”, en 1981.

Ha combinado su carrera en el cine con diversas participaciones en telenovelas y obras de teatro. Su primera oportunidad en un melodrama se dio en 1969, en la telenovela “Tú eres mi destino”.

Además de “El pecado de Oyuki”, ha tenido participaciones estelares en telenovelas que han gozado de una gran popularidad y audiencia, además de que han recibido críticas favorables por parte de los expertos. Una de ellas fue en 2004, cuando interpretó el personaje de Refugio Ochoa en la telenovela “Rubí”; ahí, compartió pantalla con Bárbara Mori y Eduardo Santamarina, y sobresalió por su dramática interpretación como la madre de la protagonista.

Más tarde, en 2008, se integró al elenco de la telenovela “Un gancho al corazón”, adaptación mexicana de la teleserie argentina “Sos mi vida”.

Su personaje de Nieves Ochoa le permitió incursionar en un melodrama de corte juvenil con tintes cómicos, interpretando a una madre sobreprotectora que se destacaba por encubrir las acciones de su hijo, Roberto “Beto” Ochoa, el antagonista de la historia protagonizada por la colombiana Danna García y el argentino Sebastián Rulli.

Tiene en su haber cuatro premios TVyNovelas, un premio ACE y un Laurel de Oro, mismos que ha ganado por sus papeles en “Amor Real”, “Destilando amor”, “El pecado de Oyuki” y “Rubí”.

Películas

Año Título 1965 El Gángster 1966 Pánico 1966 Marcelo y María 1966 El ángel y yo 1967 Amores prohibidos 1967 Acapulco A go-go 1967 La muerte es puntual 1968 Corona de lágrimas 1968 Blue Demon contra cerebros infernales 1968 Blue Demon contra las diabólicas 1969 Romance sobre ruedas 1969 El Golfo 1970 Faltas a la moral 1970 ¿Por qué nací mujer? 1970 La rebelión de las hijas 1971 Siempre hay una primera vez 1971 En esta cama nadie duerme 1972 Fin de fiesta 1972 Victoria 1972 Hoy he soñado con Dios 1973 Lágrimas de mi barrio 1973 El profeta Mimí 1974 La mujer del diablo 1976 El pacto 1977 Mil caminos tiene la muerte 1977 El lugar sin límites 1979 Los indolentes 1979 Cadena perpetua 1980 Verano salvaje 1980 Vivir para amar 1981 Ángela Morante ¿crimen o suicidio? 1996 Dulces compañías 1998 Un boleto para soñar 2001 Corazones rotos 2001 En el tiempo de las mariposas 2004 Las viudas 2005 Molinos de viento 2005 Me han destrozado la vida 2012 Canela

Telenovelas y Programas de televisión

Año Título 1969 Tú eres mi destino 1973 Mi primer amor 1974 El manantial del milagro 1975 El milagro de vivir 1976 Mundos opuestos 1979 La llama del amor 1979 Muchacha de barrio 1982 Gabriel y Gabriela 1984 La pasión de Isabela 1988 El pecado de Oyuki 1996 La culpa 1997 Gente bien 1998 Ángela 1999 Alma rebelde 2001 Atrévete a olvidarme 2001 Navidad sin fin 2003 Amor real 2003 Mujer…Casos de la vida real 2004 Amar otra vez 2004 Rubí 2005 La madrastra 2006 Duelo de pasiones 2007 Destilando amor 2008 Un gancho al corazón 2008 Mañana es para siempre 2008 La rosa de Guadalupe 2009 Los exitosos Pérez 2010 Soy tu dueña 2011 La que no podía amar 2012 Amores verdaderos 2013 Por siempre amor 2015 Simplemente María 2017 Sin tu mirada 2020 Los pecados de Bárbara

Discografía

Año Título 1983 Ana Martin

Premios

Año Premio Categoría 1988 Premios ACE Mejor actriz, por “El pecado de Oyuki” 2004 Laurel de Oro Mejor actriz de reparto, por “Amor real” 2004 Premios TVyNovelas Mejor primera actriz, por “Amor real” 2005 Premios TVyNovelas Mejor actriz de reparto, por “Rubí” 2008 Premios TVyNovelas Mejor primera actriz, por “Destilando amor” 2014 Premios TVyNovelas Mejor primera actriz, por “Amores verdaderos”

El pecado de Oyuki



Si bien la carrera de Ana Martin la ha consagrado como una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, uno de sus mayores éxitos no llegó sino hasta 1988, cuando interpretó a Oyuki Ogino en “El pecado de Oyuki”. Esta producción fue una adaptación de la historieta del mismo nombre, escrita por la reconocida autora Yolanda Vargas Dulché.

“El pecado de Oyuki” se convirtió rápidamente en un éxito de audiencia, y hasta el día de hoy es reconocida como una de las telenovelas más emblemáticas de las últimas décadas.

Vida privada de Ana Martin



La actriz ha sido reservada al hablar de su vida privada y de sus relaciones sentimentales. Desde muy joven, dejó en claro ante la prensa que había tomado la decisión de no casarse y de no tener hijos, asegurando que no creía en los compromisos sentimentales a largo plazo.