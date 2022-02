“Estoy muy contenta porque tengo novio, sí ya tengo nuevo galán. Hace mucho tiempo que no había salido yo con alguien y esto es una sorpresa muy grata, muy bonita, estar saliendo con alguien, estar interesada en alguien”, expresó la conductora de Telemundo.

Ana María Canseco novio: La ex conductora de las mañaneras de Telemundo, Ana María Canseco, reveló recientemente que está pasando por una muy buena etapa de su vida, pues resulta que encontró el amor en una persona muy cercana a ella y a su familia. Y con las palabras que utilizó, hizo ver que está mas que feliz.

Canseco revela por medio de sus palabras, que piensa que la llegada de esa persona especial a su vida fue un regalo de despedida de su mamá, para que no se sienta sola. La influencer que cuenta con más de 300,000 seguidores en Instagram, reveló como conoció a su actual pareja.

“ Después de un beso robado , que yo no lo robé pero estuvo bastante interesante (ríe), nos reconocimos y descubrimos que nos seguíamos riendo mucho, descubrimos que los dos nos habíamos extrañado y que había una conexión muy bonita entre los dos”, contó la conductora.

“Estábamos pasando videos antiguos en esa reunión y ahí había un video antiguo de él y mío, un video que si ustedes no conocieran toda la historia, que éramos amiguitos nada más, hubieran pensado que ese era mi novio. Los dos tendríamos 19 años, nos vemos bien jovencitos. Pasaron todos estos años, él se casa y yo me voy para Houston, Los Ángeles, Miami”, contó Ana María.

"El caso es que empezamos a salir, fuimos a cenar, luego fuimos aquí, allá y a hablar por teléfono, después de un beso robado, que yo no lo robé pero estuvo bastante interesante (ríe), nos reconocimos y descubrimos que nos seguíamos riendo mucho, descubrimos que los dos, la verdad, nos habíamos extrañado y que había una conexión muy grata y muy bonita entre los dos", compartió." (PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO AQUÍ)

“Siempre estuvo así, siempre fue el”

Canseco, reveló a través de su video en Instagram, que fue una casualidad que le hizo muy bien a su vida, además de que siente que fue un regalo de su mamá. Cuenta además que, el amor lo estuvo buscando por todos lados, pero que en realidad siempre estuvo el presente en su vida.

“Yo creo que esta conexión se hizo gracias a mi mamá y es de que ella siempre lo quiso muchísimo, como dije ha sido un gran amigo de la familia desde siempre”. “A mí lo que me llama mucho la atención es que todo el tiempo estuvo ahí, todo el tiempo había sido él y yo no me había dado cuenta y yo buscándolo en todas partes. Al final de cuentas llegó”. Relató Ana María.