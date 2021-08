Ana María Canseco comparte triste noticia en redes sociales

La copresentadora del programa Despierta América está destrozada por inesperada muerte

“Estuvo conmigo una parte de mi vida, pero ella a mí me regaló toda su vida”, expresó

Para muchos, podría sonar exagerado, pero para otros es completamente normal llorar la pérdida de una mascota, tal como le sucedió a Ana María Canseco, copresentadora del programa Despierta América, quien está destrozada por la inesperada muerte de “Tequila”.

A través de sus redes sociales, la conductora mexicana compartió un emotivo mensaje de despedida para acompañar la imagen que posteó de su perrita, quien estuvo con ella por casi 20 años. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes.

“No te olvidaremos”: Ana María Canseco

“Hoy me tocó decirle adiós a mi Tequilita, quien por 18 años me acompañó en las buenas y en las malas…. Estuvo conmigo una parte de mi vida, pero ella a mí me regaló toda su vida… Desde viajar hasta dormir conmigo! De San Antonio a Miami y de regreso…”, compartió Ana María.

Por último, la conductora mexicana le agradeció a su mascota por todo su cariño, además de prometerle que no la olvidará. Varios famosos no tardaron en dedicarle algunos mensajes de apoyo en este difícil momento por el que está pasando.