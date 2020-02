Ana María Canseco regresa al programa Despierta América

Ana María Canseco visita a Despierta América

Lucía radiante en un hermoso vestido rojo

¿Regresa como conductora?

La presentadora Ana María Canseco regresa a Despierta América.

Durante la transmisión de este 14 de febrero, inesperadamente el equipo de animadores recibió a una amiga de la casa: Ana María Canseco.

Esto solo sirvió para ilusionar a los seguidores de la conductora, ya que se trataba de una invitación especial.

“En este día del amor y la amistad recibimos a una gran amiga @anamariacanseco”, publicó el programa en su cuenta de Instagram.

En medio de una lluvia de globos que recordaban la celebración de San Valentín, la conductora destacó en un hermoso vestido rojo.

Sin embargo, lo que realmente le hizo brillar fue su carisma y talento, el mismo que los espectadores percibieron y por el que hasta suplicaron para que la dejaran permanentemente.

“Debería ser parte del equipo!! No solo por su carisma sino por su experiencia”, “Qué bonito verte ahí Anita, ojalá te quedes”, “Deberías volver al programa Ana”, “QUE REGRESE ANA MARIA CANSECO”, “Por favor, que se quede Ana María Canseco en el programa por SIEMPRE PLIIIIIS “, “Bella Ana María, te queremos otra vez en Despierta America”, fue el deseo compartido de muchos seguidores.

Despierta América sin Ana María Canseco

Algunos espectadores fueron más críticos y argumentaron que Ana María tiene una energía muy positiva para ofrecer en el show.

“Anita, veo hoy el programa eres la mejor creo por fin hay una gran presentadora, espero que te quedes, las otras no tienen chiste, me duermo”, “Que linda! Le da un aire fresco al programa”, “Me encanta su energía desde que ella y los demás se fueron jamás volvimos a mirar Despierta América”, “Tiene que regresar, ella le pone sazón al programa”, afirmaron.

“Era un gusto ver Despierta América con Ana María”, “Que regrese, nadie hace la farándula como ella”, “Que regrese Ana, con todo respeto a las otras periodistas nuevas que están en Despierta América, pero la trayectoria, experiencia y carisma de ella son incomparables!”, “Que regrese, ella tiene carisma”, “Que linda. Muy profesional y un ser humano con mucho carisma! Mucho ángel”, destacaron.

También los internautas recordaron el buen equipo que hace con el presentador Raúl González: “La adorooooo, la mejor conductora que puede existir, muchos éxitos y bendiciones para ella, y con Raúl son el mejor dúo”, “Qué bueno me encantan Anita y Raúl conduciendo juntos!”

Incluso llegaron a sugerirle: “Cásate con Raúl, Ana María”

Como es común en la vida de los famosos, las críticas también llueven.

“Que papelazo hace Raúl González. La pobre Ana María Canseco después que la patearon al igual que a él. Se fueron a Telemundo, no pegaron allá tampoco, vuelven a la casita a pedir cacao (a pedir trabajo redimidos). Tengan pena y respétense. Por eso muchos productores y cadenas de televisión no los respetan. Por favor respeten su ser ustedes para que sean respetados por el mundo.”, expresó un seguidor.

¿Le afectó su salida de Un Nuevo Día? La conductora revela depresión

Tras haber dejado hace más de un año ‘Un Nuevo Día’, Ana María Canseco confesó sufrir de depresión por medio de sus redes sociales.

Abril del 2018 marcó una etapa muy importante en la vida de Ana María Canseco, pues la popular presentadora dejó ‘Un Nuevo Día‘ y esto ha traído nuevas cosas a su vida.

Pero no todo ha sido bueno durante estos meses, ya que por medio de su canal de YouTbe la mexicana de 52 años reveló que no se encuentra en su mejor estado físico e incluso, reveló sentirse deprimida.

Ana María Canseco confesó que desde su alejamiento de las pantallas de televisión, ha subido 15 libras y ha llegado al punto de la depresión ya que su ropa no le queda de forma óptima.

“No saben lo que me pasó. Más de una hora para vestirme, ya nada me queda, mis pantalones, tuve que sacar hasta el fondo lo más grande que tenía. Horrible, horrible, estoy deprimida”, reveló en un principio la exconductora del matutino de Telemundo con un semblante de angustia.

Posteriormente, Ana María Canseco reveló cómo fue subiendo de peso: “¿Qué me ‘panzó’? Uno empieza a comer y subes una libra y sigues comiendo, subes más y pues una no es ninguna, y dos son la mitad de una, y así te la llevas”.

Tomando cartas en el asunto

“De toda la ropa que me pongo, que tengo una recámara entera llena de ropa, pues nada. Los vestidos que antes me quedaban super bien, todo bien aguados, me quedan a reventar. Horrible. Todo me aprieta, todo me choca”, continuó diciendo la excondutora.

Asimismo, Ana María Canseco agregó: “No saben, aumenté un chorro de peso”, y dijo: “Hace como un año pesaba 15 libras menos”.

Sin embargo, la bella mexicana aseguró que tuvo una última comida con mucho ‘sabor’ y luego dijo: “Me despedí de la tragazón”.